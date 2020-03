La Sagrada Família tanca i atura les obres pel coronavirus

La Junta Constructora de la Sagrada Família ha decidit aquest dijous aturar les obres de construcció i les visites al temple a partir d'aquest divendres. Aquesta decisió es fa extensiva a la Casa Museu Gaudí, ubicada al Park Güell, i es pren, com s'ha explicat en un comunicat, amb "la voluntat de protegir els visitants, tot el personal i els col·laboradors externs del temple del risc de possibles contagis" pel coronavirus.De moment, ha afegit, la reobertura del temple "no té una data fixada, però s'estudiarà la situació de forma periòdica i s'informarà pertinentment". Pel que fa als actes litúrgics previstos en els pròxims dies, es manté el calendari en atenció als fidels i s'adequarà l'espai de celebració per aplicar-hi les mesures preventives adients. D'aquesta manera, s'ha explicat en un comunicat, les misses internacionals de dissabte al vespre i diumenge al matí, així com els oficis de Setmana Santa, continuaran celebrant-se amb el personal de seguretat imprescindible.

