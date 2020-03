El govern espanyol injecta 2.800 milions a les autonomies per fer front al coronavirus

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat la injecció de 2.800 milions d'euros en les comunitats autònomes per reforçar els seus recursos sanitaris i fer front al coronavirus. També que les pimes i els autònoms disposin d'una moratòria de sis mesos per pagar els tributs sense interessos, una mesura amb la qual l'executiu preveu que es disposi de 14.000 milions d'euros de liquiditat.Aquestes són dues de les principals mesures incloses en el reial decret que ha aprovat el consell de ministres per combatre l'emergència sanitària i els efectes econòmics de la pandèmia. Els quatre objectius primordials de la nova bateria d'accions són: protegir l'activitat mèdica i hospitalària, l'atenció a les famílies, protegir l'ocupació, pimes i autònoms i mesures de suport al sector turístic i del transport."Aquesta és una emergència sanitària que no té precedents", ha dit Sánchez, que ha demanat a la ciutadania "responsabilitat i disciplina social" per vèncer el virus amb la major celeritat. A la dotació de 2.800 milions d'euros se suma la mobilització de mil milions d'euros del fons de contingència per a intervencions sanitàries prioritàries. El govern espanyol també podrà regular els preus dels medicaments i el material essencial per fer front a l'epidèmia fixant, si ho considera necessari, preus màxims. L'objectiu és garantir el subministrament de medicaments i els elements de protecció a preus assequibles.El pla contempla també una dotació de 25 milions d'euros per reforçar els serveis socials i fer front a la pobresa infantil, així com una flexibilització de les beques menjador perquè es mantinguin malgrat que els centres educatius estiguin tancats. Una de les principals mesures que encara queden al tinter és la retribució via Seguretat Social per als pares que no puguin fer teletreball i hagin de tenir cura dels fills. Preguntat per aquesta qüestió, Sánchez ha assegurat que estan treballant per prendre més decisions en aquest àmbit en les pròximes hores i dies.De fet, aquesta mateixa tarda el president mantindrà una reunió per videoconferència amb els sindicats i les patronals, que demanen que se'ls faciliti els acomiadaments temporals de treballadors. Sánchez ha dit que es treballa tant en noves prestacions com mesures d'ajustos per a les plantilles per protegir l'ocupació.D'entrada, per pal·liar els efectes de la crisi del coronavirus sobre petites i mitjanes empreses i autònoms es permetrà que es puguin ajornar i fraccionar deutes tributaris sense interessos durant sis mesos. Per protegir el sector del turisme, l'hostaleria i el transport, es facilita una línia de crèdits tous a compte de l'ICO per import de 400 milions d'euros. Per protegir els treballadors fixes discontinus s'aplicarà a les empreses una bonificació en les quotes a la Seguretat Social de febrer a juny.Durant la compareixença, Sánchez ha assegurat que la resposta econòmica es veuria facilitada si es pogués comptar amb uns nous pressupostos aprovats. "La situació ho converteix en urgent", ha assegurat.

