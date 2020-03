Música per la Llibertat suspèn la propera interpretació a Lledoners pel coronavirus

⚠️ATENCIÓ⚠️

Amb motiu de les recomanacions i mesures presentades el dimecres 11 de març al matí pel Govern de la Generalitat i autoritats sanitàries, Música per la Llibertat ha decidit suspendre la trobada d'aquest diumenge, dia 15 de març, a Lledoners.

🔴DIUMENGE NO PUGEM AL PLA pic.twitter.com/WOMBgcex35 — Música x laLlibertat (@Llibertatmusica) March 12, 2020

Música per la Llibertat ha comunicat a través de les xarxes socials que, seguint les directrius marcades pel Govern, suspèn la interpretació setmanal que estava programada diumenge al pla de Lledoners, arran de les mesures per prevenir el contagi de coronavirus. Per a properes actuacions, ja aniran informant degudament.Per una altra part, la interpretació del Cant dels Ocells que es fa cada dia a les 7 de la tarda a la plaça Major, davant l'Ajuntament de Manresa, no se suspèn i es mantindrà durant els propers dies.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor