El Govern estudia reduir a un terç la capacitat del transport públic col·lectiu pel coronavirus

La Generalitat proposarà reduir a un terç la capacitat del transport públic col·lectiu per evitar la propagació del coronavirus, una mesura que s'aprovarà previsiblement en un Consell de Govern extraordinari aquest dijous al vespre.Així ho ha explicat aquest dijous al migdia el conseller d'Interior, Miquel Buch, acompanyat del president de la Generalitat, Quim Torra, i de la consellera de Salut, Alba Vergés, en roda de premsa, on també s'ha anunciat l'activació la fase d'emergència 1 del pla Procicat per malalties emergents i el tancament de centres educatius a partir de demà. Buch ha demanat també una major flexibilització en els torns de treball i que s'opti per altres fórmules, com el teletreball.Buch ha justificat aquesta mesura en la línia de la que es va prendre ahir en el sentit de limitar l'aforament o fins i tot prohibir concentracions de gent en espais culturals, com els teatres, discoteques o sales de concerts. "La voluntat és protegir i autoprotegir-nos tots plegats", ha afirmat Buch, que ha volgut deixar clar que amb aquestes mesures "no es busca crear malestars". "Com més riscos correm, més en crisi posarem el sistema", ha continuat el conseller d'Interior, que ha tornat a demanar "comprensió" a la ciutadania.Per la seva banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha insistit en evitar les concentracions i en un "alentiment de l'activitat econòmica", a més d'optar pel teletreball i no exposar als ciutadans més vulnerables al coronavirus. Per això, ha demanat "usar menys el transport públic" i "un punt de contenció individual" perquè "solidàriament tot el país vagi millor".Pel president de la Generalitat, la suspensió aquest divendres de les classes i més ciutadans fent teletreball s'ha de traduir amb una menor demanda de transport públic i ha apel·lat de nou a la "responsabilitat individual de tothom".

