Segon positiu de coronavirus a Osona i 19 treballadors sanitaris confinats

El coronavirus ja és una realitat a Osona. Aquest dijous, el Consorci Hospitalari de Vic (CHV) ha confirmat els dos primers casos a la comarca. Tal com explica en una nota, el primer cas és una dona de 64 anys i amb patologies prèvies que va ser atesa inicialment a l'Hospital Universitari de Vic amb un quadre lleu. Dies després es va dirigir a l'Hospital de Bellvitge per visitar-se amb l'equip que la tracta habitualment i és allà on, després de complicar-se el seu estat de salut, se li van practicar les proves pertinents i va quedar ingressada.El segon cas és el d'un home de 67 anys que va ingressar a les urgències de l'Hospital Universitari de Vic, on va ser inicialment atès per sospita d'infecció per coronavirus, se li van aplicar els protocols de prevenció i aïllament i, finalment, es va confirmar el diagnòstic de COVID-19 (la malaltia provocada pel coronavirus).Seguint el protocol establert pel Departament de Salut, els 19 professionals de l'hospital que van tenir contacte amb aquests pacients estan confinats preventivament a casa seva.D'altra banda, actualment hi ha sis casos sospitosos al centre de Vic que estan en situació d'aïllament a l'espera dels resultats que permetin descartar o confirmar si pateixen infecció per coronavirus o per algun altre virus respiratori.Des d'aquest dimecres, el coronavirus ja és pandèmia , tal com l'ha catalogat l'Organització Mundial de la Salut (OMS). S'ha elevat de nivell el brot arran del fort increment de contagis arreu del món. A Catalunya s'han registrat uns 260 casos, que se sumen als 3.000 que hi ha a tot l'estat espanyol.Vic, Manlleu o Torelló han activat mesures per prevenir el contagi i propagació del coronavirus. En el cas de la capital d'Osona, que es va anunciar aquest dimecres, s'ha suspès el tradicional Mercat del Ram , previst per al 3, 4 i 5 d'abril.L'Ajuntament de Vic també ha ajornat altres fires i esdeveniments culturals i tanca quinze dies equipaments municipals com la biblioteca Joan Triadú, els centres cívics, l'Orfeó o els complexos esportius municipals. A partir del 26 de març es tornarà a valorar la situació en funció de l'evolució del contagi per coronavirus.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor