L'alarma social pel coronavirus arriba als supermercats: «Estem venent el doble del que és habitual»

La prestatgeria on hi ha l'alcohol i l'aigua oxigenada, totalment buida Foto: AFT

L'arròs, la pasta i les conserves també estan entre els productes que més compra la ciutadania Foto: AFT

Carros plens fins dalt, llargues cues per pagar i prestatgeries buides. Així és com es troben, molts supermercats de Manresa (i de Catalunya), aquests darrers dies, després que les alarmes per un contagi massiu de coronavirus s'hagin activat arreu del territori. "El que més compra la gent són productes de primera necessitat com pasta, arròs, carn, llet i conserves", asseguren des del Mercadona, tot afegint que "sobretot aquests tres últims dies estem venent el doble del que és habitual", una xifra "igual o superior a la que registrem durant les festes de Nadal".Una situació semblant estan vivint els establiments comercials del bagenc Grup Llobet: "Sembla que la gent està aprovisionant més del compte", assenyala el director general, Ignasi Llobet, que també destaca la gran demanda de desinfectants de mans i lleixiu. De fet, gran part de les prestatgeries on hi ha l'alcohol i l'aigua oxigenada, estan totalment buides, en els hipermercats de la capital del Bages: "la gent no en para de demanar", diuen.Davant d'aquesta mena de psicosi col·lectiva, les cadenes de supermercats demanen tranquil·litat a la ciutadania: "els proveïdors segueixen repartint amb normalitat, i els prestatges es reposen cada dia amb nous productes", expliquen.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor