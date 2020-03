​El coronavirus, un risc per a les empreses comparable a la crisi de 2008

El covid-19 amenaça la "supervivència" de les empreses amb una crisi que pot ser "comparable a la del 2008". Segons l'economista i director del centre d'opinió Bruegel, Guntram Wolff, el coronavirus pot causar una "crisi molt gran" amb "moltes dificultats" per a les empreses i un augment de l'atur."Veurem moltes dificultats entre les empreses i autònoms, però també un augment de la desocupació", apunta Wolff en una entrevista a l'ACN. Els efectes de la crisi pel coronavirus tenen un especial impacte en les pimes, que veuen perillar tenir prou diners per tirar endavant. La secretària general de l'associació europea de pimes SME United, Véronique Willems, reclama retardar els pagaments perquè puguin "respirar" i garantir la "supervivència".La possibilitat que la crisi causada pel coronavirus porti a una crisi com la del 2008 és una advertència que ja ha fet la presidenta del Banc Central Europeu (BCE), Christina Lagarde. Segons la presidenta del BCE, si no es prenen les mesures necessàries de manera urgent la pandèmia pot derivar en una gran crisi econòmica."El que està clar és que l'impacte serà molt significatiu i seriós i que tindrà un impacte enorme tant en l'oferta com en la demanda", afirma el director del centre d'opinió Bruegel.Sobre la possibilitat que el coronavirus causi una crisi com la del 2008, la secretària general d'SME United demana no ser "dramàtics", malgrat admetre que les conseqüències econòmiques poden ser molt importants si no s'actua a temps. "Hem d'avaluar pas a pas", remarca."El més urgent és ajudar les empreses que veuran com els ingressos cauen dramàticament i assegurar-se que preserven l'ocupació. Aposto per una retallada en les contribucions de la seguretat social que paguen les empreses durant alguns mesos", diu Wolff, davant les dificultats que espera que tinguin les empreses per pagar els treballadors.De moment, però, Willems no va tan lluny i demana primer garantir que les empreses puguin "sobreviure" a través del retard dels pagaments. "Ara per ara no defensem una retallada de les contribucions socials, sinó el retard dels pagaments perquè les pimes pugin sobreviure fins que el consum torni a nivells normals", apunta la secretària general de l'associació europea de pimes.Segons Willems, cal actuar amb mesures com el retard dels pagaments per evitar arribar a l'extrem que les empreses hagin de fer fora treballadors davant el "desastre" que suposa el coronavirus per a sectors com el turisme, la restauració o el transport. "Les organitzacions italianes ens van donar missatges alarmants la setmana passada", avisa.El director del centre d'opinió Bruegel és molt crític amb les acciones que ha pres la Comissió Europea per intentar minimitzar l'impacte econòmic del coronavirus. "La Comissió no hauria de fer veure que té els diners que no té. La Comissió no té diners per poder ajudar en aquesta situació. No té ni pressupost ni recursos fiscals", apunta.Sobre la intenció de la presidenta de l'executiu europeu, Ursula von der Leyen, de mobilitzar 7.500 milions d'euros, el director del centre d'opinió Bruegel creu que són "pocs diners comparats amb el que es necessitarà". Segons Wolff, l'únic que pot fer la Comissió és, per exemple, aportar diners per al desenvolupament d'una vacuna contra el coronavirus. "Necessitarem estímuls macroeconòmics rellevants que hauran de ser molt més que això", remarca Wolff, que diu que serà en els pressupostos estatals on s'hauran de materialitzar les xifres i les mesures per reduir l'impacte econòmic de l'epidèmia.La secretària general de l'associació europea de pimes admet que segurament s'hauran de prendre més mesures a les anunciades fins ara per part de la Comissió, però celebra que ja s'estiguin prenent decisions per ajudar les empreses. "El que cal ara és actuar en els pressupostos estatals i que el Banc Central Europeu ajudi en els pressupostos estatals", subratlla el director del centre d'opinió Bruegel, que augura un rol important del Banc Central Europeu per pal·liar la crisi del coronavirus."Donar liquiditat serà crucial", diu l'expert, que també subratlla que caldrà donar "estabilitat" als mercats que es vegin més afectats. Com Wolff , Willems apunta al BCE perquè garanteixi la liquiditat de les empreses.Malgrat que tothom assumeix que les conseqüències econòmiques del coronavirus seran molt importants, de moment les associacions econòmiques no donen xifres sobre quin serà l'impacte real, que també dependrà de quant duri la pandèmia i de les mesures que es prenguin. Ara per ara, les cambres de comerç i la patronal europees no tenen dades estimades de l'impacte econòmic a nivell europeu i estan recopilant informació de cada estat.

