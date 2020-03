Peral nega que el crim de la Guàrdia Urbana fos «una diabòlica i perversa prova d'amor»

Rotunditat al judici pel crim de la Guàrdia Urbana aquest matí: "Aquest crim no és més que una diabòlica i perversa prova d'amor que els uniria a vostè i a Albert per sempre?", ha preguntat el fiscal a l'acusada Rosa Peral. "Per suposat que no, si jo només pateixo amenaces i control, això no és tenir cap prova d'amor", ha contestat Rosa Peral.L'acusada ha dit que no confiava en la Guàrdia Urbana ni els Mossos per denunciar els fets i ha reiterat que l'altre acusat, Albert López, li "controlava cada moviment i cada missatge" i "sempre estava amb la pistola".A preguntes de l'acusació popular ha dit que després de veure sang a la destral d'Albert López va pensar "que li havia sortit sang del nas" i que de la víctima, Pedro Rodríguez, és "l'única persona" de la que no pot "dubtar".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor