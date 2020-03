CCOO, UGT i les patronals insten Sánchez a facilitar els expedients temporals d'ocupació

CCOO, UGT, CEOE i Cepyme han acordat mesures extraordinàries per a respondre a l'impacte del coronavirus en empreses i treballadors i les han plasmat en un document enviat al govern espanyol. Les dues parts entenen que les possibles situacions i contingències derivades d'aquesta pandèmia no compten amb una resposta suficient en l'actual normativa laboral i de Seguretat Social.Així, l'acord assolit per sindicats i empresaris insta el govern espanyol a aprovar un reial decret llei de mesures de caràcter temporal i excepcional que, en tot cas, "han de negociar-se amb les organitzacions sindicals i empresarials".En primer lloc, les dues parts reclamen una nova regulació dels expedients de regulació d'ocupació temporals (ERTO), incidint en la causalitat vinculada als efectes del coronavirus, la simplificació dels procediments i l'escurçament dels terminis de resolució.En aquest sentit, les mesures adoptades per les administracions per motiu de salut pública (tancament de centres, cancel·lació d'activitats, restriccions a la mobilitat de persones o mercaderies, aïllament per evitar el contagi, o manca de subministraments, entre d'altres) podran justificar ERTO "per força major".Altres mesures proposades pels interlocutors socials passen per la protecció dels treballadors fixos discontinus; atendre el tancament de centres escolars, centres de dia i restriccions de mobilitat; i facilitar el teletreball entenent complerta, amb caràcter excepcional, l'obligació de les empreses d'avaluar els riscos amb l'autoavaluació realitzada voluntàriament pel propi treballador.Els agents socials, en un comunicat conjunt, destaquen que es necessiten fons addicionals per protegir l'ocupació i l'activitat econòmica enfront d'aquesta crisi, però entenen que aquests "no s'han de computar a efectes de determinar la senda de compliment de el dèficit públic". D'aquesta manera, defensen que les mesures plantejades amb impacte sobre la Seguretat Social "puguin comptar amb la gestió i bestreta de fons de la pròpia Seguretat Social, que hauran de compensar-se amb un fons d'ajuda extraordinària".

