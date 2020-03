El sindicat CGT denuncia acomiadaments de treballadors d'activitats extraescolars

El sindicat CGT denuncia un degoteig d'acomiadaments de treballadors d'empreses privades que presten serveis extraescolars als centres educatius. En declaracions afonts del sindicat asseguren que n'han tingut constància des d'aquest dijous al matí, quan s'ha començat a especular amb la possibilitat que el Govern ordenés un tancament d'escoles.Finalment la Generalitat ha ordenat el tancament dels centres a partir d'aquest divendres. La mesura afecta 1,8 milions d'alumnes i al voltant d'uns 100.000 docents. Just aquest dijous, el govern espanyol té previst aprovar que els pares que s'hagin de quedar a càrrec dels fills -per evitar que es quedin amb els avis, col·lectiu de risc- i no puguin fer teletreball, rebin una compensació per part de la Seguretat Social.El nombre d'escoles afectades pel coronavirus ha anat augmentant dia a dia. Si a principis de setmana es va tancar una bressol de Barcelona per un cas positiu, ahir Igualada va ordenar el tancament de 39 escoles a la Conca d'Òdena per un brot. I aquest dijous l'escola Mas Boadella de Sabadell també ha hagut de suspendre les classes i ha confinat tots els professors. Ara, la mesura es fa extensiva a tot el país.La CGT encara no disposa de dades d'acomiadaments però ja estudia quines mesures es poden prendre a nivell legal.No és l'única conseqüència que ha provocat el coronavirus al sistema educatiu. Les mateixes fonts consultades expliquen que moltes famílies han expressat neguit davant la possibilitat que viatges de final de curs ja pagats no es puguin acabar fent i no hi hagi la possibilitat de recuperar els diners. "Si no hi ha tancament de fronteres, el més probable és que les empreses no tornin l'import", diuen.

