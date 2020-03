Salut adverteix d'un fort increment de contagis per coronavirus en les properes dues setmanes

El degoteig de contagis per coronavirus s'intensificarà durant les properes dues setmanes. Així ho ha comunicat aquest dijous al matí el secretari de Salut Pública, Joan Guix, que també ha deixat clar que aquest escenari no és cap sorpresa. "No ens estranya", ha remarcat. La pandèmia es troba en plena fase ascendent a Catalunya, on els positius per covid-19 superen els 200, i a la resta de l'Estat, on en són més de 3.000.La previsió amb què treballen les autoritats és, en paraules de Guix, que el sistema sanitari, ja força collat per més d'una vintena de professionals afectats i centenars aïllats preventivament, haurà de fer front a un "fort increment" de casos des d'ara fins a finals de març. Més enllà de l'evolució natural de l'epidèmia, genera especial preocupació el clúster d'Igualada, on ja hi ha una cinquantena d'infectats -33 treballadors de l'hospital- i tres persones mortes per un brot "molt específic".El secretari, que ha comparegut davant els mitjans de comunicació per, precisament, actualitzar la situació a l'Anoia, també recorda que el 80% de pacients de covid-19 només presenten símptomes lleus.El Govern ha activat avui la fase d'emergència 1 i ha ordenat el tancament d'escoles, instituts i universitats durant, com a mínim, els propers 14 dies, així com també el precinte de casals cívics i de gent gran , entre altres mesures restrictives inèdites.El missatge construït des de l'executiu català és que, si s'estan prenent aquestes decisions, és per prevenir i "autoprotegir" la societat. Per tant, les autoritats demanen "comprensió" i fan una crida a la responsabilitat de totes els ciutadans per intentar frenar la pandèmia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor