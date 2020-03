El BCE injecta 120.000 milions en plena crisi pel coronavirus però no abaixa els tipus

El Banc Central Europeu també pren mesures per fer front al coronavirus i l'alentiment de l'economia que comportaran les mesures de restricció de moviments que estan emprenent els països europeus. La institució ha aprovat un paquet de compres de deute i injecció de liquiditat per valor de 120.000 milions d'euros. Així ho ha explicat la presidenta del BCE, en una compareixença aquest dijous per fixar la posició oficial de l'organisme davant del coronavirus.Per contra, el banc emisor europeu manté els tipus d'interès actuals, a diferència del que havien decidit recentment altres institucions d'arreu del món, com ara la Fed nord-americana o el Banc d'Anglaterra, que han rebaixat els tipus de mig punt percentual.El programa consisteix en compres netes d'actius, fins a finals d'any, que procediran eminentment del programa d'adquisicions del sector privat. El BCE repartirà aquesta quantia segons consideri durant els propers mesos, que se sumarà als 20.000 milions d'euros de compres netes mensuals que ja està en marxa."El Consell de Govern espera que les compres segueixin durant tant de temps com sigui necessari per reforçar el l'impacte acomodatici dels seus tipus d'interès, així com donar-les per finalitzades poc després de quan comencin a pujar els tipus d'interès", ha especificat el BCE .Aquesta mateixa setmana, Lagarde va advertir, en una reunió amb els líders dels 27, que el coronavirus obria un escenari que "recorda al de la gran crisi del 2008", i reclamava prendre mesures per reduir l'impacte del virus en l'economia.

