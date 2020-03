La concentració de la Meridiana també es prepara per afrontar el coronavirus

La concentració de la Meridiana, que des de la sentència del procés talla cada vespre aquesta via, també ha començat a prendre mesures per fer front al coronavirus. Els impulsors, a través d'un comunicat, han fet una crida a mantenir una bona higiene i no assistir al tall si es tenen símptomes. Així mateix, demanen als col·lectius vulnerables -gent gran o amb malalties- que prenguin les mesures pertinents. D'altra banda, han anunciat també que s'aturen els concursos i les col·lectivitzacions de menjar durant un temps, en funció de com avanci la crisi.De tota manera, Meridiana Resisteix en col·laboració amb els Sanitaris per la República han demanat no alarmar-se. La concentració dura unes dues hores i quasi sempre inferior a 1.000 persones, es fa a l'aire lliure i els concentrats mantenen espai entre ells. En aquest sentit, recorden que cal distribuir-se per tot l'espai del tall, perquè així es pot mantenir l'acció i, de pas, es manté també la distància prudencial entre els concentrats. Des del col·lectiu també han dit que s'estan plantejant aplaçar algunes activitats específiques per evitar aglomeracions massives.Per últim, fan una crida a "especialitzats en epidemiologia" que es posin en contacte amb Meridiana Resisteix per ajudar a "definir protocols" per afrontar la crisi del coronavirus. Es pot fer a través de @MeridianaResisteixBOT.

