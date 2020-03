Un dels sanitaris aïllats a Igualada: «Es podrien haver pres més mesures de prevenció»

Uns 200 sanitaris de l'Hospital d'Igualada estan aïllats després del brot que s'ha detectat a la capital de l'Anoia. Un d'ells, que prefereix mantenir l'anonimat, explica a NacióDigital, com ha viscut el procés de confinament i valora que l'hospital hauria pogut extremar la prevenció abans. "S'haurien pogut prendre més mesures", diu.



El brot d'Igualada ha provocat el contagi de 49 persones -33 d'elles professionals sanitaris- i tres defuncions confirmades a causa del Covid-19.

El treballador amb qui ha contactat aquest diari està a casa seva, on viu amb la seva parella, que també treballa a l'hospital. Explica que preveu conèixer els resultats del test del coronavirus aquest dijous a la tarda, per saber si està infectat o no.

Diumenge passat va estar en contacte amb un pacient i, després de fer festa dilluns, dimarts va saber que l'home s'havia contagiat. En aquest escenari, va trucar al departament de riscos laborals, que va ordenar el confinament."Crec que tot això els ha agafat per sorpresa però ja sabíem que aquest moment podia arribar", valora. Per això, lamenta que l'hospital no intensifiqués les mesures de prevenció per protegir el personal sanitari. "Quan jo vaig estar en contacte amb el pacient, encara no era obligatori fer servir mascaretes", explica.

