El Govern ordena el tancament d'escoles, instituts i universitats a partir d'aquest divendres

El Govern ha ordenat el tancament, a partir de demà, de totes les escoles, instituts i universitats de Catalunya per intentar contenir els contagis de coronavirus. La mesura, com totes les preses fins ara, tindrà una durada mínima de 14 dies i afecta 1,8 milions d'alumnes i al voltant d'uns 100.000 docents. "Volem tallar les cadenes de transmissió", ha explicat la consellera de Salut, Alba Vergés, que manté que la situació està "controlada" però que cal actuar per evitar escenaris més complicats. El Govern ha activat la fase d'emergència 1 i manté la consigna de reduir el ritme del país. Hi ha al voltant de 200 persones contagiades a Catalunya.Just aquest dijous, el govern espanyol té previst aprovar que els pares que s'hagin de quedar a càrrec dels fills -per evitar que es quedin amb els avis, col·lectiu de risc- i no puguin fer teletreball, rebin una compensació per part de la Seguretat Social. Aquest dijous també s'ha anunciat un pla econòmic per compensar l'alentiment de l'activitat econòmica i l'impacte de la crisi. S'ha obert una línia de crèdit de 1.000 milions d'euros per ajudar les empreses afectades i s'ha garantit la gratuïtat del 061, el telèfon al qual s'ha de trucar en cas de patir algun símptoma.El Consell Assessor del Pla d'Actuació del Procicat, el gabinet de crisi governamental per afrontar l'emergència, ha pres la decisió de tancar els centres educatius en una reunió al Palau de Pedralbes i el Govern es reunirà de forma urgent aquesta mateixa tarda per definir-ne l'aplicació. La suspensió de l'activitat lectiva ja és una mesura dràstica que s'ha aplicat a la Comunitat de Madrid, Euskadi i La Rioja.Aquest dijous al matí també s'ha ordenat el tancament dels casals cívics i de gent gran de la Generalitat amb vocació de protegir els col·lectius més vulnerables. Vergés ha insistit en la importància de protegir les persones d'edat avançada i les que pateixen patologies.El tancament dels centres educatius se suma també a la petició perquè es potenciï el teletreball a les empreses i a la suspensió dels actes que concentrin més de mil persones, així com la limitació a un terç de la capacitat als que tinguin un aforament inferior. També que les activitats esportives es facin a porta tancada. Tot i això, les principals competicions esportives ja han estat suspeses.El nombre d'escoles afectades pel coronavirus ha anat augmentant dia a dia. Si a principis de setmana es va tancar una bressol de Barcelona per un cas positiu, ahir Igualada va ordenar el tancament de 39 escoles a la Conca d'Òdena per un brot. I aquest dijous l'escola Mas Boadella de Sabadell també ha hagut de suspendre les classes i ha confinat tots els professors. Ara, la mesura es fa extensiva a tot el país.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor