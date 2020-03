Ada Colau, en aïllament preventiu per cinc casos de coronavirus a l'Ajuntament

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, està en aïllament preventiu pels casos de coronavirus a l'Ajuntament de Barcelona. Tal com ha explicat aquest dijous el consistori, hi ha cinc treballadors municipals que han donat positiu en Covid-19. En total hi ha 145 treballadors en quarantena -tots en bon estat-, entre ells la tinenta d'alcaldia Janet Sanz. Aquests dos membres del govern municipal se sumen a quatre regidors que ja s'havien fet públics en les últimes hores: el tinent d'alcaldia Jaume Collboni i els regidors Jordi Martí, Montserrat Ballarín i Rosa Alarcón.Pel que fa als positius, hi ha una mestra d'una escola bressol; un treballador de l'àrea econòmica; un altre de la d'ecologia, i ara se sumen un de l'àrea d'ecologia urbana i un de l'àrea jurídica.

