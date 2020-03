La Champions i l'Europa League, també suspeses pel coronavirus

In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all UEFA club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed.



Full statement: 👇 — UEFA (@UEFA) March 13, 2020

El degoteig de suspensions i ajornaments pel coronavirus no s'atura. Després de la decisió de suspendre les dues properes jornades de Lliga a primera i segona divisió, la UEFA ha anunciat finalment aquest divendres que també se suspenen la Champions i l'Europa League. S'ajornen tots els partits restants dels vuitens de final i també els sortejos. Per tant, les competicions queden en stand-by fins a nou avís.Era una decisió previsible. Dimarts un jugador de la Juventus va donar positiu per coronavirus i ahir va transcendir que el Reial Madrid està en quarantena per un cas a l'equip de bàsquet. A banda, la situació d'Itàlia complica que es puguin jugar partits de futbol sense riscos. Així doncs, els partits que havien d'afrontar el Barça contra el Nàpols i el Reial Madrid contra el Manchester City, doncs, queden suspesos sense data, a l'espera de l'evolució de la malaltia.La lliga espanyola de futbol, i concretament primera i segona divisió, han anunciat que suspenen les dues properes jornades. La decisió pot ampliar-se en funció de com evolucioni la crisi, que també ha obligat a suspendre l'esport arreu del país. Així ho han acordat la Lliga, la Federació Espanyola de Futbol i el sindicat de futbolistes.La decisió arriba després de la decisió de la Federació de suspendre les dues properes jornades de futbol professional, anant un pas més enllà de la decisió del govern espanyol que recomanava jugar els partits a porta tancada. El president de la Lliga, Javier Tebas, no era partidari de la suspensió, però finalment hi ha acabat accedint després de la reunió mantinguda amb totes les parts aquest matí a Las Rozas.De manera immediata, aquesta mesura afecta les jornades 28 i 29 de lliga, que incloïa els partits del Barça contra el Mallorca i el Leganés, del Madrid contra l'Eibar i el València, i de l'Espanyol contra l'Alabès i el Getafe. Aquest dijous ha transcendit, també, que els jugadors del Reial Madrid estan en quarantena per un positiu en coronavirus de l'equip de bàsquet, que també està confinat. La suspensió també ha arribat al bàsquet: l'Eurolliga i la NBA també s'aturen per fer front al coronavirus.

