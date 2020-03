Els pressupostos superen el tràmit en comissió malgrat les incerteses del coronavirus

Els pressupostos de la Generalitat ja han superat el tràmit en comissió, amb 72 milions més inclosos al text inicial arran d'un acord entre JxCat, ERC i els comuns per a despesa social, cultural i d'impuls econòmic, i ja només està pendent de la votació definitiva en el ple. Aquesta està prevista per a la setmana vinent, si cap grup no demana un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) -Cs i PP estudien fer-ho- o si el ple se suspèn pel coronavirus, els efectes del qual s'han deixat sentir aquest dijous.La sessió de la comissió d'Economia i Hisenda ha tingut lloc just després de la roda de premsa del Govern en què el vicepresident, Pere Aragonès, ha anunciat una línia de crèdit de 1.000 milions d'euros per ajudar les empreses afectades pel coronavirus . La CUP ha demanat fins i tot que es retirés el projecte per refer-lo de nou tenint en compte la nova situació i altres grups han criticat que la crisi vírica fa poc creïbles les xifres, mentre que els partits que defensen els pressupostos han assegurat que la seva aprovació donarà més marge per fer-hi front.El diputat d'ERC Lluís Salvadó ha assegurat que els pressupostos "estan millor del que van entrar" i ha demanat a la resta de grups que es preguntin si la crisi del coronavirus s'afrontarà "millor amb pressupostos vells o nous". "Ningú té dubte que s'afrontarà millor en els nous, és un plantejament tan obvi que no cal dedicar-hi més temps, ara més que mai", ha opinat, i ha anunciat possibles nous canvis si el govern espanyol anuncia el retorn de l'IVA pendent o una flexibilitzacions de regla de despesa.El diputat de JxCat Jordi Munell també ha destacat sobretot l'increment afegit al pressupost a cultura, malgrat que sigui a costa de més endeutament. "Aquest pressupost mereixeria més ingressos per culpa d'un estat que ens els manlleva", ha criticat, ja que considera que l'estat espanyol és el "veritable forat negre que s'ho emporta tot" i ha carregat contra el model de finançament actual.El diputat de Catalunya en Comú-Podem David Cid -que s'ha abstingut en la votació final- ha celebrat que avancin aquests comptes, ja que "Catalunya vol i necessita pressupostos i deixa enrere la dècada de retallades d'Artur Mas". "Ens hem reunit amb molts actors les darreres setmanes i cap d'aquests ens ha demanat que bloquegem els pressupostos", ha asseverat, i ha posat de relleu que diverses esmenes pactades amb JxCat i ERC incrementen la dotació per a escoles de música, per construir el nou Trueta o Girona o per a l'Hospital Comarcal del Vendrell.Ha detallat també que, arran d'una esmena d'última hora per aprofitar 72 milions fruit del nou sostre de dèficit, s'incrementa el pressupost en habitatge en 26 milions, mentre que dependència i infància l'augmenta en 20 milions. En matèria de cultura, hi haurà 13 milions més dels previstos , la mateixa quantitat en què s'incrementen les aportacions al Pacte Nacional d'Indústria.La diputada de la CUP Maria Sirvent ha criticat les mesures extraordinàries anunciades per Aragonès, com l'eliminació de la taxa turística sense diferenciar els tipus de centres o "pagar el 061 amb diners públics", cosa que implica, ha dit, "més transferències amb diners públics a les butxaques dels mercats privats i financers".Els pressupostos, ha afirmat, "fomenten un model de societat que assegura els beneficis privats a costa de fomentar la desigualtats" i, arran de la crisi del coronavirus, ha instat el Govern i els comuns a "aturar els pressupostos i refer-los de nou", incloent algunes de les propostes proposades darrerament pels anticapitalistes , com disposar de "tots els llits del país", incloent els dels hospitals privats.La diputada del PSC Alícia Romero ha avisat que, quan s'aprovin els comptes, caldrà reforçar la despesa sanitària en relació al coronavirus i per finançar les mesures anunciades per Pere Aragonès. "Són uns pressupostos que arriben tard en allò polític i social", ha denunciat, i ha afirmat que "no es reverteixen les retallades del 2011" ni s'aporten prou recursos per dinamitzar l'economia.El diputat de Cs José María Cano ha titllat els comptes de "pamflet d'inici de campanya del Govern i els comuns" que són inviables ja que creu que "les previsions de creixement no es compliran". Ha criticat de nou el "malbaratament del procés" i les "duplicitats" al Govern, així com la reforma fiscal, ja que assegura que la classe baixa i mitjana catalana és la que més impostos paga a l'Estat.El diputat del PP Santi Rodríguez ha criticat també la reforma fiscal dels comptes, però ha afirmat que estaria disposat a entomar-la si els grups que hi donen suport a les seves propostes per reduir en 163 milions les despeses i així tenir més marge per fer front a la crisi del coronavirus. Aquestes esmenes plantejaven, per exemple, eliminar l'acció exterior i les aportacions a l'Agència Tributària de Catalunya i reduir les de TV3, a premsa o atencions protocolàries.La comissió ha tingut lloc finalment més tard de les 12, malgrat estar convocada a les 9, per aplicar mesures contra el coronavirus. S'ha decidit, per exemple, que no hi podien haver més de 31 persones a la vegada a la sala de gups del Parlament on es feia la comissió. Els grups i subgrups, a més, han disposat només de 5 minuts per intervenir, malgrat l'oposició de Cs, que ha criticat que es vulneraven drets dels diputats i que, per contra, la comissió sobre afers exteriors s'hagi suspès. A la tarda, els grups també validaran el dictamen de la llei d'acompanyament.La votació en el ple està prevista per a la setmana vinent, si cap grup no demana dictamen al Consell de Garanties Estatutáries, com estudien fer Cs o PP. Si finalment ho fan -tenen de termini fins dimecres vinent per demanar-ho-, l'òrgan estatutari tindria un mes de marge per emetre un informe.

