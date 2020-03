La Lliga, suspesa pel coronavirus

El degoteig de suspensions i ajornaments pel coronavirus no s'atura. La lliga espanyola de futbol, i concretament primera i segona divisió, han anunciat que suspenen les dues properes jornades. La decisió pot ampliar-se en funció de com evolucioni la crisi, que també ha obligat a suspendre l'esport arreu del país. Així ho han acordat la Lliga, la Federació Espanyola de Futbol i el sindicat de futbolistes."Per les circumstàncies que hem sabut aquest matí, referides a la quarantena que s'ha establert al Reial Madrid i els possibles positius en jugadors d'altres clubs, la Lliga considera que ja es donen les circumstàncies perquè se segueixi amb la següent fase del protocol d'actuació contra el Covid- 19", ha apuntat la patronal del futbol professional en un comunicat.La decisió arriba després de la decisió de la Federació de suspendre les dues properes jornades de futbol professional, anant un pas més enllà de la decisió del govern espanyol que recomanava jugar els partits a porta tancada. El president de la Lliga, Javier Tebas, no era partidari de la suspensió, però finalment hi ha acabat accedint després de la reunió mantinguda amb totes les parts aquest matí a Las Rozas.De manera immediata, aquesta mesura afecta les jornades 28 i 29 de lliga, que incloïa els partits del Barça contra el Mallorca i el Leganés, del Madrid contra l'Eibar i el València, i de l'Espanyol contra l'Alabès i el Getafe. Aquest dijous ha transcendit, també, que els jugadors del Reial Madrid estan en quarantena per un positiu en coronavirus de l'equip de bàsquet, que també està confinat.Fins ara, estava previst que els partits es juguessin a porta tancada com ja s'ha fet en aquests últims dies a la Champions. Tot sembla indicar, malgrat que encara no hi ha confirmació oficial, que la lliga de campions podria anar en el mateix sentit i suspendre la competició. Ahir va transcendir que Daniel Rugani, jugador de la Juventus, havia donat positiu per coronavirus i els equips italians -el Nàpols, que s'ha d'enfrontar contra el Barça- no poden volar fins a Espanya perquè Itàlia ha prohibit els vols.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor