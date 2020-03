El Reial Madrid, en quarantena per coronavirus

Primer cas de coronavirus al Reial Madrid. Un positiu en la plantilla del primer equip de bàsquet obliga a posar en quarantena durant 15 dies jugadors i treballadors tant de la plantilla de bàsquet com la de futbol, que entrenen en espais compartits, a la ciutat esportiva de Valdebebas.El club, en un comunicat emès aquest dijous , anuncia el tancament de les instal·lacions esportives i recomana una quarantena de 15 dies a tot el personal que ofereix els seus serveis a la ciutat esportiva de Valdebebas.El Reial Madrid no disputarà els partits de Lliga previstos per les dues pròximes jornades, ja que acaben de ser suspeses . La incògnita es manté amb la tornada dels vuitens de final contra el Manchester City. La Champions League encara no ha estat suspesa, però la quarantena de 15 dies faria inviable la disputa del partit, que s'ha de jugar dimarts que ve.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor