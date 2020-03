El Govern estudia tancar escoles i instituts a partir de dilluns pel coronavirus

La Generalitat estudia tancar escoles i instituts a partir de dilluns pel coronavirus. Així ho han confirmat fonts governamentals a, que insisteixen a dir que la decisió no és definitiva i que es prendrà amb consens al si de l'executiu.Ja fa dies que les autoritats no descarten aplicar mesures més dràstiques per contenir el virus. Dimarts la consellera de Salut, Alba Vergés, va apuntar-ne la possibilitat malgrat poc després la portaveu, Meritxell Budó, va refredar-ho. I avui el president de la Generalitat, Quim Torra, tampoc ho ha descartat en la compareixença que ha fet per detallar el pla de xoc de l'executiu per fer front a la pandèmia mundial El nombre d'escoles afectades pel coronavirus va augmentant dia a dia. Si a principis de setmana es va tancar una bressol de Barcelona per un cas positiu, ahir Igualada va ordenar el tancament de 39 escoles a la Conca d'Òdena per un brot. I aquest dijous l' escola Mas Boadella de Sabadell també ha hagut de suspendre les classes i ha confinat tots els professors El departament de Treball ha anunciat el tancament durant 15 dies dels casals cívics i de gent gran gestionats per la Generalitat. També de les cases del mar i les ludoteques. La mesura s'ha pres per minimitzar el risc de propagació del coronavirus entre la població més vulnerable.En el cas de centres de dia que comparteixen edifici amb una residència, l’ordre del Departament és assegurar que tant els usuaris com els professionals de la residència i del centre de dia estiguin en espais separats i no entrin en contacte. Si no es poden mantenir els espais separats per tal que els usuaris i professionals es mantinguin exclusivament en el seu servei, el centre de dia haurà de cessar temporalment l’activitat i es buscaran alternatives a cada usuari.

