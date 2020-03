Lam Chuen: «Sembla que el govern espanyol no s'ha assabentat del que passa amb el coronavirus»

Durant la darrera setmana diversos establiments regentats per catalans d'origen xinès han abaixat les seves persianes per agafar unes setmanes de vacances fins a final de març o principis d'abril, tal com ha passat a diversos bars i comerços de diversos municipis catalans.ha pogut parlar amb Lam Chuen, portaveu de la Unió d'Associacions Xineses de Catalunya, que ha explicat els motius pels quals molts ciutadans asiàtics estan tancant durant aquest mes els seus comerços."Hem seguit tota l'evolució del coronavirus a la Xina, i coneixem molt bé com es pot contagiar i què pot passar". Amb tot el que ha succeït a Europa, i especialment a Itàlia, i "escoltant el que diu i que comunica el govern espanyol ens crea molta incertesa i preocupació", ha assenyalat Lam Chuen.La decisió d'aquests ciutadans que regenten els comerços que han decidit tancar o atendre amb mascaretes no és consensuada, ni tampoc ordenada pel govern xinès, sinó que respon més a una qüestió de "responsabilitat" davant de les mesures i la informació que transmet el govern espanyol, ja que "fa recaure tota la responsabilitat en el Ministeri de Salut, i aquest diu que això, a la vegada, recau en cada espanyol", ha lamentat Chuen. "No es només una competència del ministeri, sinó que afecta tota la societat, i s'hi haurien d'implicar tots”, afegeix."Després de l'experiència a la Xina i a Itàlia, sembla que l'estat espanyol encara no s'ha assabentat del què passa", ha reblat Chuen, que també ha criticat la informació que proporciona el govern amb l'objectiu de no crear alarma social. "Aquest senyor –en referència a Fernando Simón, director del Centre d'Alertes Sanitàries i Emergències Sanitàries– és molt simpàtic, però en aquestes qüestions s'ha de ser seriós".La informació que es dona, a més, "ha d'anar acompanyada de mesures", ha manifestat Chuen, que creu que el que genera més preocupació als ciutadans d'origen xinès és "el descontrol i la falta de vigilància: una persona que està en quarantena, és totalment lliure de fer el que vulgui, i ningú creu que es quedi tancada a casa durant els dies que faci falta". Això vol dir que "una persona que pot tenir el virus pot sortir a prendre un cafè o una cervesa i contagiar tot el seu barri, perquè no hi ha cap vigilància ni control", ha comentat. Això crea "inquietud, por i preocupació per a tota la societat".Tal com ha continuat relatant Chuen, l'estat espanyol no ha fet cap mena de control als aeroports, on estan aterrant constantment ciutadans, per exemple italians, que abans d'haver de recórrer a mesures com el confinament de tot el país, tampoc ha fet res. "Nosaltres ens preocupem per la ciutat, per Catalunya, i per Espanya, i és que aquests governs no han pres cap mesura, i ho deixen a la responsabilitat de cadascú"."Si tu regentes un bar i saps que qualsevol persona que entri pot estar contagiada amb el virus, prendre't unes vacances és el més raonable", ha conclòs Chuen, que també ha assegurat que seguiran atents a les novetats però que "analitzant el que diu el govern, més que tranquil·litzar, genera més inquietud o por".

