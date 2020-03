Tancats durant 15 dies els casals cívics i de gent gran de la Generalitat

El departament de Treball ha anunciat el tancament durant 15 dies dels casals cívics i de gent gran gestionats per la Generalitat. També de les cases del mar i les ludoteques. La mesura s'ha pres per minimitzar el risc de propagació del coronavirus entre la població més vulnerable.En el cas de centres de dia que comparteixen edifici amb una residència, l’ordre del Departament és assegurar que tant els usuaris com els professionals de la residència i del centre de dia estiguin en espais separats i no entrin en contacte. Si no es poden mantenir els espais separats per tal que els usuaris i professionals es mantinguin exclusivament en el seu servei, el centre de dia haurà de cessar temporalment l’activitat i es buscaran alternatives a cada usuari.Per ara s’ha suspès temporalment l’activitat de dos centres de dia de la ciutat de Barcelona per haver-se confirmat un cas a cada centre de coronavirus.

