L'Escola Mas Boadella de Sabadell tanca i confina tots els professors pel coronavirus

El Departament d’Educació ha decidit tancar l’escola Mas Boadella, d'educació infantil i primària -480 alumnes-, situada al barri de Can Llong de Sabadell, després que el Departament de Salut hagi demanat confinar als 35 docents del centre educatiu a causa del coronavirus. Això vol dir el 100% de la plantilla.L'activitat del centre se suspèn durant 14 dies i es posarà a disposició de les famíliies amb un servei de guarda per aquelles que necessitin unes hores per organitzar-se.

La recollida dels nens del centre sabadellenc. Foto: Juanma Peláez

