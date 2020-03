Les peticions de patents creixen un 8,4% a Catalunya el 2019

Les peticions de patents a Catalunya van augmentar un 8,4% el 2019 i ja representen fins al 34,3% de totes les sol·licituds a l'estat. Això implica una remuntada respecte l'any anterior, quan les peticions van caure un 4,3%. L'últim informe de l'Oficina Europea de Patents (OEP) constata que les empreses i laboratoris de Catalunya van fer l'any passat 645 peticions de patents.Barcelona també és la ciutat de l'estat que més sol·licituds presenta, amb 580. La Comunitat de Madrid és segona en el rànquing, amb 362 sol·licituds, mentre que en tercera posició hi ha el País Basc, amb 194.A tot l'estat les sol·licituds han augmentat un 6% aquest darrer any, el que confirma la tendència a l'alça, segons l'OEP. Per segon any consecutiu, la indústria farmacèutica va ser el sector tecnològic amb més sol·licituds, seguit del transport i la tecnologia mèdica.Quatre dels vuit primers al rànquing de principals sol·licitants a l'estat són organitzacions científiques o d'investigació. Amb 34 peticions, el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) torna a ser el número u, seguit de la Fundació Tecnicalia Research (26), Telefónica (23), Laboratoris Esteve (20), Dalphi Metal (19), la Universitat Autònoma de Barcelona (14) i la Fundació Institut de Ciències Fotòniques (12).Pel que fa al panorama global, els Estats Units, Alemanya, el Japó i la Xina van ser els principals països que van demanar patents europees. En l'àmbit empresarial, el gegant tecnològic xinès Huawei lidera la llista de sol·licitats de patents a l'OEP, seguit de Samsung i LG.

