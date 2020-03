El telèfon d'atenció 061 serà gratuït

El telèfon d'atenció 061 que fins avui era de pagament serà a partir d'ara gratuït. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Quim Torra, en una compareixença extraordinària per explicar la situció a Catalunya per la crisi del coronavirus. "Necessitem que els hospitals i CAP funcionin correctament en els casos que requereixen atenció presencial", ha argumentat Torra. Les autoritats ja fa dies que fan una crida a l'ús racional del servei sanitari per evitar col·lapsar-lo.

La Generalitat recomana, als catalans que sospiten que poden patir coronavirus, informar-se al telèfon d'atenció sanitària abans d'anar a urgències. Així s'evita col·lapsar els ambulatoris o infectar altres pacients.



Més informació en uns minuts.

