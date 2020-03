Primer cas de coronavirus a Osona

L'expansió del coronavirus és una realitat a Catalunya i ja hi ha el primer cas a la comarca d'Osona. Tal com ha pogut saber, es tracta d'un home gran que està ingressat a l'Hospital de Bellvitge, a l'Hospitalet de Llobregat.El cas es va detectar a les Urgències de l'Hospital Universitari de Vic. De fet, tots els centres mèdics de la comarca -tant CAP com hospital- estan a punt per activar el protocol i es fa davant de qualsevol sospita. Tot i que s'han donat diversos casos de fake news , aquest dijous s'ha confirmat el primer cas a Osona. A hores d'ara es desconeix el veïnatge i edat exacta de l'infectat.Des d'aquest dimecres, el coronavirus ja és pandèmia , tal com l'ha catalogat l'Organització Mundial de la Salut (OMS). S'ha elevat de nivell el brot arran del fort increment de contagis arreu del món. En les últimes dues setmanes, els nous casos s'han multiplicat per 13 a fora de la Xina, arribant a 118.000 infectats en 114 països diferents. Les víctimes mortals ja són 4.291. A Catalunya s'han registrat més d'un centenar de casos, que se sumen al més de miler a tot l'estat espanyol.Vic ja va activar aquest dimecres a la tarda un protocol en el marc de l'emergència pel coronavirus que suposa la suspensió del tradicional Mercat del Ram, previst per al 3, 4 i 5 d'abril. El consistori també ha ajornat altres fires i esdeveniments culturals i tanca quinze dies equipaments municipals com la biblioteca Joan Triadú, els centres cívics, l'Orfeó o els complexos esportius municipals.A partir del 26 de març es tornarà a valorar la situació en funció de l'evolució del contagi per coronavirus.

