El Govern obre una línia de crèdit de 1.000 milions d'euros per ajudar les empreses afectades pel coronavirus

Noves mesures econòmiques per mitigar els efectes del coronavirus a Catalunya. El Govern obrirà una línia de crèdit de l'Institut Català de Finances per millorar la liquiditat de les empreses, es farà gratuït el telèfon 061 a partir d'ara, es reforçarà l'oficina de barreres a la internacionalització i s'impulsarà un paquet de mesures per afavorir el teletreball i la flexibilització de jornades de trebal. El vicepresident Pere Aragonès ha detallat aquestes mesures en una compareixença conjunta amb els consellers Chakir el-Homrani i Àngels Chachón, i pilotada pel president, Quim Torra.Aragonès ha explicat que la caiguda de la demanda i la paralització de l'activitat, així com l'augment de la incertesa i la volatilitat dels mercats són algunes de les conseqüències en l'àmbit econòmic de la crisi del coronavirus. El primer paquet de mesures presentat aquest dijous al Palau de la Generalitat és un primer pas, i se'n presentaran més en funció de com avanci la malaltia. L'objectiu, ha detallat Aragonès, és dotar de liquiditat les empreses i mantenir "el màxim de llocs de treball". El Govern obrirà una línia de préstecs de 1.000 milions d'euros en aquest sentit. Tindrà l'aval de la banca pública catala i la Generaltiat n'assumeix el 75% del risc creditici. "Cal garantir la liquiditat", ha explicat el vicepresident econòmic.En l'àmbit de mesures fiscals, per mantenir el pagament de nòmines i llocs de treball, el Govern aprovarà una moratòria del pagament de la taxa turística fins al setembre. Aquests diners estaran a la tresoreria de la Generalitat. També es redefiniran els criteris d'aplicació del fons de contingència. "Flexeibilitzarem el fons de contingència per fer front a les conseqüències en els àmbits més afectats", ha afegit el vicepresident.El 061 passarà a ser gratuït. Aragonès ha explicat que les tarifes que es pagaven fins ara no les cobra la Generalitat, sinó les operadores. A partir d'ara, aquest cos no l'assumirà qui truca, sinó la Generalitat. El vicepresident també ha dit que s'està treballant amb més mesures sectorialitzades i ha dit que cal disminuir al màxim el xoc que aquesta crisi pot suposar sobre la tresoreria i la liquiditat. En aquest sentit, ha ressaltat la "bona disponibilitat" que s'ha trobat en el sector financer i ha demanat que la línia de crèdit sigui "compatible" amb les mesures que es prenguin des d'altres àmbits o institucions.Al seu torn, el conseller El-Homrani ha detallat les mesures per incentivar el teletreball i el treball a distància, així com la necessitat "imminent" per tenir un permís específic per abodar situacions de conciliació que "preocupen els ciutadans"Àngels Chacón, consellera d'Empresa, ha detallat les mesures impulsades pel seu Departament. En aquest sentit, ha explicat que l'objectiu és "garantir la supervivència de les empreses i garantir els llocs de treball", i és per això que es recomana a les empreses adreçar-se a la web d'ACCIÓ en cas de problemes derivats del coronavirus. Concretament, ha dit que aquelles companyies que tinguin problemes amb proveïdors se les ajudarà a trobar-ne d'alternatius. Tot i així, ha assegurat que Catalunya continua captant inversions.Pel que fa al turisme, Chacón ha admès que és un dels àmbits més afectats pel coronavirus. La consellera ha reconegut que cauen les reserves i l'activitat turística en general, però que cal "continuar actuant" des del Departament. Aixi, s'estan monitoritzant les dades per fer accions de promoció turística en aquells mercats que es puguin recuperar ràpidament un cop es redueixi la crisi del coronavirus.La consellera ha dit que encara és "aviat" per donar xifres de l'impacte d'aturada de plantes i ERO relacionades amb la crisi del coronavirus, però se'n comencen a detectar "afectacions". Ara com ara, els principals problemes són la falta de liquiditat i subiministraments, i un sector de turisme especialment afectat. "També hi ha dubtes i incerteses sobre l'abastiment als supermercats i grans superfícies", ha dit la consellera, que ha volgut enviar un missatge de "tranquil·litat". "El subministrament i el comerç majorista estan garantits", ha assegurat, i ha demanat evitar el "pànic".En una compareixença conjunta del president, el vicepresident Pere Aragonès i els consellers Chakir el-Homrani i Àngels Chacón, s'ha volgut agrair la tasca de tots els àmbits del Govern per fer front a la crisi. "Ens està posant a prova com a Govern, com a societat i com a persones", ha dit Torra, i ha rebutjat "disputes polítiques, interessos personals i electoralisme" per abodar la qüestió. Torra ha anunciat que dissabte participarà a la conferència de presidents amb una actitud "solidària i exigent". El president ha demanat comprensió i generositat, i que tothom segueixi les indicacions de la Generalitat basades en criteris experts. "Mirarem d'ajudar en tot allò que puguem els nostres treballadors i empresaris per totes les dificultats", ha reblat.Així mateix, ha explicat que des del Govern "no es descarta cap escenari" i es prendran les mesures "que calguin". El president i els consellers tenen l'agenda plena de reunions per abordar aquestes qüestions amb els experts i els sectors afectats per definir els propers passos a seguir.

