La Xina enregistra mínims en els nous casos de coronavirus

El Ministeri de Salut de la Xina ha confirmat aquest dijous la mort de 11 noves persones a causa del coronavirus, el que suposa que la xifra total de morts se situa en 3.169 morts, i 15 nous contagis, per a un total 80.793. Això no obstant, la xifra és inferior a la dels darrers dies, i continua la línia descendent, de forma que les autoritats xineses consideren que ja han superat el grip de l'epidèmiaDe les 11 morts, deu d'elles s'han produït a la província de Hubei, on es troba la ciutat de Wuhan -epicentre de la pandèmia- i una a Shaanxi.Les xifres de morts i contagis a la Xina han baixat de manera molt pronunciada en els últims dies, sense arribar aquest dijous fins i tot a la vintena, en comparació als milers de casos que van registrar durant les anteriors setmanes.A més, s'han reconegut 33 nous casos sospitosos d'haver contret el virus, mentre que 1.318 pacients han estat donats d'alta després d'haver recuperat. Per la seva banda, el nombre de casos greus ha disminuït en 235, fins als 4.257.De les 80.793 persones contagiades de coronavirus fins dimecres, 46.831 es troben en tractament i 62.793 han estat donades d'alta després de recuperar-, segons el Ministeri de Salut xinès.

