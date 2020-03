València proposa celebrar les Falles entre el 15 i el 19 de juliol

L'Ajuntament de València ha proposat traslladar les Falles al mes de juliol, entre el 15 i el 19, i portar els monuments, tants els muntats com els que estaven als tallers, a Fira València. Les festes han estat suspeses pel coronavirus. Així ho ha anunciat l'alcalde, Joan Ribó, en una roda de premsa que ha ofert aquest dimecres després de reunir-se amb agents del món de les festes.L'alcalde ha apuntat que les despeses del desmuntatge i trasllat de les falles les assumiran al 50% entre la Generalitat i l'Ajuntament. A més, s'ha compromès a buscar ajudes per a què "la crisi sigui una crisi que es tanqui aquest any" i que les Falles de 2021 siguin unes festes totalment normals".

