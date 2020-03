Trump suspèn tots els vols entre Europa i els EUA pel coronavirus

El president dels Estats d'Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dimecres que ha suspès l'entrada al país nord-americà als estrangers que hagin estat en un total de 26 països europeus, els que pertanyen a l'espai Schengen, com a mesura de prevenció i control del coronavirus. El Regne Unit queda fora de la mesura.Trump ha recriminat a la Unió Europea que no hagi actuat abans per frenar el coronavirus ni hagi pres les mateixes precaucions que els Estats Units quan la crisi va esclatar a la Xina. Segons ell, un important número de contagis al país americà es deuen precisament a viatgers d'Europa."Suspendrem tots els viatges des d'Europa a Estats Units durant els propers 30 dies", ha dit Trump en un discurs adreçat a la nació pronunciat des del Despatx Oval. La mesura entrarà en vigor la mitjanit del divendres. Les mesures "s'ajustaran segons les condicions que vagin sorgint", ha afegit.Trump ha justificat la seva decisió aludint a "evitar que nous casos entrin" als Estats Units, ha assenyalat que hi haurà "certes excepcions per diversos ciutadans americans" que s'hagin sotmès a les avaluacions apropiades".Les persones excloses d'aquestes restriccions, com els ciutadans dels Estats Units, seran traslladats a aeroports limitats on es podran realitzar controls.Trump ha apuntat que és "molt important" que tots els països i les empreses tinguin clar que el comerç "no es veurà afectat en cap manera per la restricció". "La restricció deté les persones, no els béns", ha dit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor