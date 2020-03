Educació tanca l'escola Bernat Metge del Prat de Llobregat a causa del coronavirus

El Departament d'Educació ha decidit aquest dimecres tancar l'escola Bernat Metge del Prat de Llobregat, després que el Departament de Salut hagi demanat confinar 13 dels 17 docents del centre educatiu a causa del coronavirus.Educació argumenta que aquesta xifra de docents confinats fa "molt difícil" mantenir la tasca docent del centre amb normalitat i per això s'ha decidit suspendre l'activitat d'aquesta escola durant 14 dies. El centre comptarà amb un servei de guarda per aquells pares que necessitin unes hores per organitzar-se. L'escola Bernat Metge és un centre d'educació infantil i primària que escolaritza 240 alumnes.

