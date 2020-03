Així es combat psicològicament la por al coronavirus

L'alerta sanitària que s'ha generat a Catalunya amb els contagis de coronavirus està copant mitjans de comunicació, xarxes socials i converses de carrer.La por al contagi i la incertesa de l'evolució de la malaltia en unes properes setmanes en les que el país funcionarà a mig gas són factors que poden provocar intranquil·litat i, potser, males decisions a l'hora de gestionar el moment de l'alerta. Per aquest motiu, el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya ha publicat unes recomanacions a l'hora d'enfontar-se als dubtes i pors que genera el nou virus.Els psicòlegs posen un dels accents en la gestió de la informació, ja sigui en la recepció com en l'emissió dels missatges. En aquest sentit, apunten que cal escollir mitjans de comunicació contrastats, per bé que no recomanen estar "permanentment informat" perquè això pot augmentat "la sensació de risc innecessàriament". D'altra banda, els consells també posen l'accent en la necessitat d'evitar compartir rumors i d'estar parlant del virus de manera continuada i amb tothom.Pel que fa al tracte amb infants, els psicòlegs diuen que no s'han de donar informacions falses, per bé que han de ser "entenedores i adaptades als seu nivell de comprensió". En aquest context, també s'especifica no atabalar nens i nenes amb notícies, i que les explicacions s'han d'anar donant a mesura que vagin apareixent els dubtes.Finalment, el Col·legi Oficial de Psicologia insta a bandejar praxis encaminades a prendre més precaucions de les necessàries ja que això "alimentarà la teva por i la dels que t'envolten". Mantenir les rutines diàries i fer vida normal en la mesura que sigui possible també ajudaran a no caure en la por, així com també utilitzar l'humor com a arma per "mantenir-la a ratlla".

