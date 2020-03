El Govern habilita el teletreball per als empleats públics per fer front al coronavirus

Tanmateix s'ha habilitat l'opció del teletreball per al personal que estigui en confinament declarat per les autoritats sanitàries. També s'hi podran acollir, de manera voluntària, els treballadors de centres educatius o d'atenció de persones a càrrec que hagin hagut de tancar. Aquests empleats tindran l'opció de mesures de flexibilitat horària –que hauran de recuperar en el termini de sis mesos– o acollir-se al teletreball.També podrà teletreballar el personal afectat per la suspensió d'activitats del centre de treball on presten els seus serveis (educatius, assistencials o altres). S'habilitaran mecanismes de readaptació funcional per al personal afectat, bé sigui de manera presencial o bé en la modalitat de teletreball, que es concretaran en el pla de contingència departamental.A banda, se suspenen cursos, jornades, congressos, seminaris, simposis i altres activitats de formació de caràcter presencial i es posposa la celebració de les proves selectives d'accés a l'ocupació pública durant la vigència de la instrucció.Excepcionalment, l'òrgan convocant podrà mantenir la celebració de proves selectives amb una participació prevista inferior a les 100 persones. En aquest cas, s'aplicaran les mesures preventives establertes per les autoritats sanitàries, entre d'altres, s'ha de garantir el manteniment d'una distància no inferior a 1 metre entre les persones aspirants.També cal evitar les reunions de treball de caràcter presencial, especialment les que impliquin mobilitat de plantilla i es posposaran els viatges de treball llevat dels estrictament indispensables.La instrucció té vigència indefinida fins que sigui derogada, revisada o modificada en funció de l'evolució de la pandèmia del coronavirus.