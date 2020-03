Cancel·len per primer cop en 148 anys la Fira de Sant Josep de Mollerussa pel coronavirus

Marc Solsona amb els representants d'APRICMA i la FEMEL Foto: ACN

El Consell Directiu de Fira de Mollerussa ha acordat cancel·lar de la Fira de Sant Josep, prevista del 19 al 22 de març, a causa del coronavirus. Així ho ha anunciat el president de l'ens firal i alcalde de la ciutat, Marc Solsona, que ha assenyalat que les limitacions a esdeveniments amb més de 1.000 persones que ha decretat el Govern, fan que no es reuneixen els "condicionants" per fer possible la fira "en els termes que teníem previstos". Solsona ha remarcat que no és una decisió "volguda" però si necessària per garantir la salut i tranquil·litat de la ciutadania. És la primera vegada en 148 anys d'història que se suspèn aquest certamen de referència al camp català que l'any passat va registrar xifres de 175.000 visitants en 4 dies.Marc Solsona ha explicat que les limitacions motivades pel risc de contagi del coronavirus no han fet possible celebrar la Fira de Sant Josep d'aquest any. També per "un tema de qualitat firal" cap a l'expositor i els visitants, ha afegit l'alcalde, que també ha volgut transmetre un missatge de "tranquil·litat". En aquest sentit, ha assegurat que treballaran amb l'objectiu d'implementar totes les mesures de "fidelització" a l'expositor per reunir les garanties suficients per tal que les properes fires no registrin "danys" per aquesta decisió.L'alcalde també ha volgut deixar clar que Sant Josep "no és una fira ajornable" en el calendari, perquè precisament el calendari, és el que li dóna el "valor" en el temps i fer-la en unes altres dates seria com "fer-se trampes al solitari".Per tot plegat, i davant el risc que haver celebrat una fira amb aquests condicionants hauria provocat una imatge negativa per la mateixa, s'ha decidit cancel·lar-la. A més a més, hi ha la incertesa que els propers dies encara es puguin prendre mesures més restrictives en relació a l'epidèmia i a una setmana vista del certamen firal, no es registra tanta afectació pel que fa al muntatge.Fira de Mollerussa està treballant en el càlcul de les pèrdues econòmiques que suposa la cancel·lació de Sant Josep, la fira "motor" de l'ens firal, i a falta de poder-les concretar, està clar que això "condicionarà tot l'any firal".

