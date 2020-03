Itàlia tanca tots els establiments comercials tret de mercats i farmàcies

El govern italià ha ordenat aquest vespre el tancament de tots els locals comercials, tret de mercats i farmàcies. Així ho ha anunciat el primer ministre, Giuseppe Conte, a gtravés d'un vídeo que s'ha retransmès en directe a les xarxes socials. D'aquesta manera, el país ha fet un pas més per afrontar el que avui mateix l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha qualificat com a pandèmia. Itàlia s'acosta així al tipus d'aïllament que el govern xinès va decretar a Wuhan.L'executiu italià estava sotmès a pressions per endurir les mesures davant la pandèmia. A partir de demà, per tant, tancaran totes les activitats comercials tret de supermercats, farmàcies i parafarmàcies. Bars, perruqueries, restaurants i tots els comerços que donin serveis considerats de primera necessitat hauran de tancar les portes. En aquests moments, Itàlia ja té més de 12.400 persones contagiades i 827 morts.

