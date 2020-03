15.412 alumnes afectats pel nou brot de coronavirus: aquests són tots els centres tancats a l'Anoia

15.412 alumnes i 1.401 docents resultaran afectats a partir d'aquest dijous per les mesures que el Departament de Salut ha pres a 5 pobles de l'Anoia després de detectar-hi un brot de coronavirus amb una vintena de positius, entre els quals hi ha hagut una víctima mortal. Dues defuncions més estan en estudi per si s'hi poden vincular.Les mesures adoptades per Salut impliquen el tancament durant 14 dies de 39 centres educatius públics i concertats (llars d'infants, escoles, instituts, escoles de música, centres d'ensenyaments artístics, l'Escola Oficial d'Idiomes d'Igualada i el Centre de Formació d'Adults de l'Anoia) a Igualada, Jorba, Òdena, Santa Margarida de Montbuí i Vilanova del Camí.