El futur rector de la UAB s'elegirà per primera vegada amb votació electrònica

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha aprovat aquest dimecres que, per primera vegada, s'escollirà el nou rector o rectora a través de votació electrònica. Es farà mitjançant una plataforma informàtica, molt comú a totes les universitats catalanes, promoguda per l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) i gestionada pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), que permetrà votar a través de qualsevol ordinador o dispositiu mòbil amb connexió a Internet.La UAB ha assegurat que aquest sistema garanteix l'anonimat dels vots i la correcta participació en el procés electoral, alhora que ha recordat que aquest mecanisme l'ha fet servir a les eleccions al Claustre i a les juntes de facultat, entre d'altres cites.El calendari electoral ha establert la campanya a partir del 4 de maig, quan es proclamin les candidatures, un període que s'allargarà fins al dia 19 del mateix mes. Entre els dies 18 i 19 de maig, arrencant a les 10 hores i finalitzant a les 16 hores, serà el termini per votar i en el cas que hi hagués una segona volta tindria lloc els dies 25 i 26 del mateix mes. Els resultats definitius es donaran a conèixer el 22 de maig per a la primera volta i en el cas que hi hagués una segona el 2 de juny.L'elecció a aquest càrrec, el màxim representant institucional de la universitat durant quatre anys, s'escull per sufragi universal ponderat, dividit en quatre sectors: sector A, que és el 51%, i es tracta del professorat doctorat i amb vinculació permanent a la universitat; sector B, que és del 9%, la resta de personal acadèmic i investigador en formació que exerceix la docència; sector C, que és del 30%, els estudiants de grau i postgrau i el D, que és del 10%, és plantilla administrativa.

