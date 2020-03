Brot de coronavirus a Igualada: tancats els centres educatius per contenir-ne la propagació

Salut ha informat d'un brot de coronavirus a la ciutat d'Igualada. En concret, es tracta d'una concentració de casos a l'hospital de la capital de l'Anoia. Hi ha 20 persones contagiades, vuit d'elles professionals sanitaris i una defunció confirmada a causa del Covid-19, a més de dues persones més que han mort i que estan en estudi per veure si estan relacionades amb el "clúster". El Govern ha ordenat el tancament dels centres educatius tant a Igualada com als municipis pròxims: Jorba, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí i Òdena. A més, hi ha unes 250 persones en quarantena."Apliquem aquestes mesures de contenció per prevenir davant d'aquest brot especial i diferent i que no té res a veure amb la resta del país", ha assegurat la consellera de Salut, Alba Vergés. La clausura afecta escoles, instituts i campus universitaris. En el cas d'Igualada, també escoles bressol i casals cívics. A més, per protegir les persones més vulnerables, es restringeixen visites als centres de dia i residències de gent gran. "Hem d'anticipar-nos", ha dit la consellera.La persona que ha mort era un pacient que estava en cures pal·liatives i que, per tant, tenia patologies greus prèvies. Les altres dues defuncions estan sent estudiades per determinar si estan relacionades o no amb el brot. El secretari de Salut Pública del Govern, Joan Guix, ha assegurat que l'origen del brot està identificat i avança que ara l'objectiu és revisar totes les persones amb qui hagi tingut contacte. També ha precisat que el brot a Igualada no canvia la situació general a Catalunya.Aquest dimecres al matí, el Govern ja ha anunciat que a nivell català es passava a fase d'alerta -un pes més que la pre-alerta i una fase prèvia a la d'emergència - i ha prohibit els actes que concentrin una afluència de més de mil persones. Si l'aforament és de menys d'un miler de persones, només es podrà ocupar un terç de l'aforament per garantir una distància de seguretat entre els participants.La suspensió i ajornament d'actes afecta tant als espectacles públics com recreatius i d'oci, així com culturals o religiosos, ja siguin públic o privats. També s'ha decidit que els esdeveniments esportius professionals i no professionals es faran a porta tancada.

