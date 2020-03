Un català a l'epicentre europeu de la pandèmia: «A Itàlia hi ha molta gent espantada»

Xavier Rotllan, veí de Guardiola de Berguedà, resideix a Monvalle, un poble de la província de Varese, situat a la regió italiana de la Llombardia. El berguedà explica a NacióBerguedà com s’està vivint la situació al país que, després de la Xina, epicentre del brot de coronavirus, registra un major nombre d’infectats a causa del Covid-19. En aquests moments hi ha 10.149 casos detectats de coronavirus a Itàlia, país on 60 milions de persones han de romandre confinades a les seves llars, com a mínim fins al 3 d’abril.- Al principi, pensava que no ens afectaria, ja que el primer focus (Codogno), tot i estar relativament a prop, semblava que estava molt aïllat i controlat. Després, amb el tancament de les escoles i veient com creixia el nombre d'afectats, ho he viscut amb més preocupació i intentant informant-me de com evitar el contagi, els efectes que pot provocar, etc. I ara, que ja estem en confinament, doncs intentant organitzar el millor possible les nostres vides, sobretot perquè la meva filla de 4 anys ho pateixi el mínim possible.- Per sort, jo he pogut treballar des de casa gairebé des dels primers dies que van tancar les escoles. En aquell moment pràcticament fèiem vida normal. Ara, des del confinament, en teoria només podem sortir del nostre municipi per temes laborals, de salut o per anar a comprar menjar. I han tancat tots els llocs on es pot acumular gent, per exemple els parcs infantils. Això fa que estiguem una mica limitats, sobretot pel que fa als nens.- N'ha anat prenent de forma progressiva. Al principi, fora de les "zones roges", només van tancar escoles, i la informació que donaven no era gaire aclaridora. Per això, la gent es va espantar una mica. Ara, a mesura que van prenent mesures més dràstiques, la gent s'ho va agafant sobretot amb resignació. I sí que ens hem anat conscienciant tots plegats de prendre les mesures d'higiene que ens han dit, de mantenir "distàncies de seguretat" entre nosaltres, etc. De totes maneres, encara hi ha molta de gent que està espantada perquè els casos de contagi segueixen creixent molt i no s'aprecia que la situació estigui controlada del tot.- Sí, no hi ha cap problema d'abastiment de cap mena. Tots els supermercats i botigues estan oberts i hi ha de tot. Només el primer dia que va saltar la notícia sí que hi va haver alguns productes que van volar dels supermercats, com ara la pasta, la llet, etc. El que sí que és impossible de trobar és desinfectant de mans.- Les televisions i ràdios, no t'ho puc dir perquè no les segueixo. Però tots els diaris, en les seves versions digitals, informen hora per hora de totes les novetats. He de dir, però, que els mitjans italians tenen en general un punt sensacionalista que, en aquesta situació, no ajuda.- No, de cap manera. Els primers dies, els dos o tres focus principals estaven molt concentrats. Després van començar a haver-hi casos fora d'aquests punts, però no t'imagines que pugui agafar aquesta dimensió. A Europa estem acostumats que aquestes coses passen lluny d'aquí... I potser ja comença a ser hora que anem assumint que poden passar també aquí.- Les escoles, instituts i universitats ara ja estan tancades a tot el país. Van dient que estan treballant per desenvolupar maneres de poder fer les classes online, però de moment crec que encara no les estan fent enlloc. A molts llocs ja portem dues setmanes i mitja així, i pinta que durarà encara bastant més. Per la meva filla de 4 anys no és un problema, però per als alumnes més grans haurien de trobar una solució ben aviat.Pel que fa a carrers i places, almenys en aquesta zona de pobles petits on visc jo, aquesta setmana la cosa ha canviat i es veu poca gent pel carrer. No estan deserts perquè no està prohibit sortir de casa, però hi ha poca gent.- Doncs que no han de tenir por d'aquest virus, que en la majoria de casos provoca efectes lleus o moderats a qui desenvolupa la malaltia. I que han d'intentar fer la vida normal, només parant atenció a les petites mesures d'higiene que ens estan dient que fem, les quals, per altra banda, també funcionen per evitar contagiar-se de la grip normal. I, sobretot, que cada vegada es té més informació tant del mateix virus com de les mesures de contenció que han funcionat en altres llocs i que, per tant, cada cop hauria de ser més senzill mantenir-lo sota control.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor