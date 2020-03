Què passa amb la meva feina durant la crisi del coronavirus?

El coronavirus està tenint conseqüències sanitàries evidents, i també un impacte clar sobre l'economia i l'àmbit laboral. Algunes empreses estan optant per enviar els treballadors a casa i fer teletreball, per tal de fer més difícil la propagació del coronavirus, i les autoritats sanitàries fan crides a confinar-se a casa durant almenys dues setmanes.Si tinc coronavirus, en quina situació laboral estic? Em poden obligar a fer teletreball? Puc deixar de treballar si la meva empresa no fa res per protegir-me del coronavirus? Amb l'ajuda dels especialistes en dret laboral Mireia Montesinos, advocada del Col·lectiu AIDE, i Oriol Pintos, advocat del Col·lectiu Ronda, mirem de resoldre aquests i d'altres dubtes que han sorgit aquests últims dies.En cas que tinguis infectat per coronavirus o estiguis confinat per haver estat en contacte amb un positiu per aquesta malaltia, la teva situació és de baixa laboral derivada d'accident de treball, tal com estableix el reial decret 6/2020. Montesinos i Pintos expliquen que en aquest cas el treballador té dret a cobrar el 75% del sou.Els dos advocats remarquen que és important tenir clar que l'empresa no pot imposar als seus treballadors fer vacances. Pintos apunta que si l'empresa tanca i envia a casa els seus treballadors sense dir-los res, s'entén que conserven el dret a percebre íntegrament el salari, però pot passar que l'empresari estigui fent un ús d'una "distribució irregular de la jornada", que està previst a la normativa. En aquest cas, el treballador podria deixar de fer unes hores aquests dies i recuperar-les d'aquí un temps, però això està regulat pel conveni col·lectiu i, si no, només es pot fer com a màxim en un 10% de la jornada.Montesinos, per la seva banda, diu que si l'empresa atura l’activitat, com a darrera opció si no n’ha pactat d’altres, pot fer un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) i, en aquest cas, cobraria l'atur. Tots dos advocats insten el govern espanyol a regular bé aquest àmbit perquè aquest atur no es resti d'un futur atur en cas d'acomiadament. "Ara com ara s'està deixant als treballadors en una situació de desemparament total", alerta Pintos. Les mesures en aquest sentit podrien arribar en els pròxims dies.L'empresa pot pactar amb els treballadors allò que calgui, ja sigui teletreball, flexibilització de la jornada o altres mesures. "Sempre ha de ser mitjançant acord, o amb els representants de les persones treballadores o de forma individual. No es pot imposar res de manera unilateral", remarca Montesinos. Pintos apunta que el teletreball és una opció tot i que no està gaire integrada en la dinàmica productiva ordinària a l'estat espanyol.No. Ni l'empresari ni el treballador poden decidir unilateralment fer teletreball. Ara com ara, aquesta és una opció que es "recomana" des del Govern i les autoritats sanitàries per limitar al màxim l'exposició al coronavirus i la seva propagació, però cap de les parts pot obligar l'altre a fer-ho.Aquesta és una de les situacions més delicades. Pintos admet que aquests casos es troben en una situació de "cobertura jurídica precària". Montesinos explica que govern espanyol està estudiant una mesura per aprovar un subsidi d'ajuda per aquesta situació. Per ara, es pot gestionar amb l'empresa una adaptació de la jornada per mirar de conciliar, o sol·licitar un permís retribuït per la realització d'un deure de caràcter inexcusable.No. Si el teletreball és acordat amb l'empresa el treballador continua cobrant igual. El problema, ressalten els dos advocats, és que qui assumeix la despesa diferida d'estar treballant a casa és el treballador. Tant Montesinos com Pintos són del parer que qui hauria de pagar el wifi, l'ordinador, l'aigua o la llum que es gasta durant la jornada laboral a casa hauria de ser l'empresari. "Això afecta el salari, perquè ho està pagant la persona treballadora”, remarca Montesinos.La normativa de prevenció de riscos laborals estableix que les empreses són les responsables de la seguretat de les seves plantilles. Per tant, l'empresa ha de prendre totes les mesures preventives necessàries per evitar l'exposició dels treballadors al virus en el seu centre de treball i els treballadors tenen l'obligació de col·laborar-hi. Montesinos explica que a través de la unitat bàsica de salut o dels comitès de seguretat d'higiene es poden fer propostes de mesura a la companyia i, en última instància, en cas que l'empresa no faci res, els treballadores i treballadores que entenguin que estan en risc poden paralitzar la producció.Pintos argumenta que la normativa estableix la possibilitat de negar-se a anar a treballar si el treballador creu que hi ha "un risc greu i imminent per a la seva salut". Això podria passar amb el coronavirus. "Hem de tenir clar que això no es pot utilitzar a la lleugera, no és un dret que es pugui activar davant de qualsevol dubte raonable. Hem d'estar convençuts que l'empresa no està adoptant cap mesura mínima o suficient per protegir-nos de la situació i aleshores la normativa permet aturar l'activitat", apunta l'advocat.Pintos sosté que, d'acord amb la normativa, si el treballadors decideix no anar a treballar perquè existeix un risc real i imminent per a la seva salut, i ho fa sense una negligència greu ni actuant amb mala fe, l'empresa no et pot sancionar. Per la seva banda, Montesinos alerta que, tal com s'ha redactat el Decret d'aprovació de l'estat d'alarma, deixar d'anar a treballar si no hi ha acord a l'empresa o si aquesta no ha aprovat un ERTE i no està justificat per l'existència d'un risc real, es pot utilitzar per part de les empreses per a sancionar.Un ERTO és una suspensió temporal de la prestació de serveis i les empreses ho poden aplicar en casos com el derivat de la crisi del coronavirus. Pintos explica que s'està trobant amb empreses que insten els seus treballadors a fer vacances o teletreball aquests dies amb l'amenaça d'un ERTO o empreses que directament acomiades temporalment els seus treballadors fins que passi aquesta crisi. Un ERTO, que ha de ser la darrera mesura a adoptar com remarca Montesinos, es pot tramitar per diverses causes i, en futures mesures per afrontar la crisi del coronavirus, el govern espanyol podria agilitzar-ne la tramitació.

