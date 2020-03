Els sindicats reclamen al Govern que contracti més metges per la crisi del coronavirus

Gestionar una crisi sanitària a través d'un sistema de salut ja sobrecarregat. Aquesta és l'anàlisi que fan sindicats amb representació a l'Institut Català de la Salut (ICS) sobre la gestió del coronavirus a Catalunya. Argumenten que el volum de la plantilla no ha tornat als nivells previs de les retallades dels governs d'Artur Mas i demanen al Govern que contracti més professionals per evitar el col·lapse del sistema.La plantilla, a més, es veu afectada per l'aïllament de professionals sanitaris. Després del brot a Igualada ja estan en aquesta situació més de 500 treballadors i la subdirectora del Servei Català de la Salut, Marta Chandre, ha assegurat que Salut té a la seva disposició diferents dispositius per poder cobrir aquestes absències de llocs de treball. "També és moment per posar en relleu instruments com l'atenció virtual per fer seguiment de casos o teleconsulta", ha assegurat.Maria Àngels Rodríguez és portaveu de l'àrea de sanitat de CCOO, el sindicat majoritari a l'ICS, i sintetitza la demanada del sindicat: "S'ha de contractar més personal". En declaracions a, Rodríguez posa el focus en la prevenció i reclama a Salut que millori els protocols. "Hi ha molt estrès a urgències. Arriba moltíssima gent que creu que pot tenir el coronavirus i això genera saturació", explica.Una de les raons, diu, és que el 061 no atén "amb la rapidesa que pertocaria" els dubtes de les persones amb símptomes, tot i que és el telèfon al qual Salut ha indicat que cal adreçar-se. "Hi ha una mancança en la gestió", valora.Fonts de Metges de Catalunya, el sindicat majoritari entre els facultatius, expliquen que l'aïllament de 400 sanitaris ha debilitat una plantilla ja "escassa". Per això, demanen un "pla B" a Salut per evitar el col·lapse en cas de desbordament, que passa per ajornar operacions i visites ambulatòries no urgents i valorar la possibilitat de recuperar professionals jubilats des de fa menys de dos anys perquè es reincorporin a la feina. "Si el sistema es desborda, hi ha risc de col·lapse", avisen.En el mateix sentit s'expressa Núria Gilgado, secretària de política sindical de la UGT a Catalunya. "Estem en una situació excepcional que està col·lapsant el sistema", afirma. Per Gilgado, les retallades van deixar les plantilles "molt justes" i defensa que la crisi actual posa en evidència que falta personal. Entre el 2010 i el 2014 el Govern va reduir en 1.500 milions la despesa sanitària i entre el 2011 i el 2015 es van perdre 2.400 professionals i 1.100 llits.La CGT també defensa que la situació actual fa que es vegin les costures del sistema. Fonts del sindicat consideren que la saturació per falta de recursos humans es produeix també a causa de la grip estacional i creuen que serà "difícil" ampliar la plantilla. La Intersindical-CSC manté una postura similar. "No ens hem recuperat de les retallades, cal contractar més plantilla ara i habitualment", defensa la delegada sindical i metgessa del CAP Drassanes, Marta Sendra, que fa extensiva la demanda de contractació al personal administratiu. "Són la porta d'entrada al sistema", diu.Sendra assegura que la saturació ja s'ha començat a notar, ja que al CAP ja estan trucant a pacients amb visites programades per ajornar-les o passa consulta per telèfon.Tot i les crítiques, Gilgado insisteix que "tothom està fent esforços" i demana treballar de manera "conjunta" per gestionar la crisi del coronavirus.Les fonts de Metges de Catalunya consultades també valoren que no és moment de fer "retrets" sinó de "remar" en la mateixa direcció. "Després tocarà o no avaluar la utilitat de les mesures preses", diuen. La prioritat ara, asseguren, és que l'evolució dels contagis sigui el menys pronunciada possible i així garantir que el sistema té capacitat de reaccióPel que fa a la protecció del personal sanitari, Metges de Catalunya i UGT asseguren que ja s'estan prenen les mesures necessàries, mentre que CCOO afirma que en alguns centres hospitalaris els professionals s'han vist obligats a "racionar" la utilització de mascaretes. La delegada de lntersindical-CSC i metgessa al CAP Drassanes, Marta Sendra, també afirma que a diversos ambulatoris falta material de protecció. "Ho serveixen amb comptagotes", conclou.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor