Hospitals privats ofereixen al Departament de Salut llits i serveis pel coronavirus

Hospitals i altres centres privats ofereixen al Departament de Salut la possibilitat d'utilitzar els seus llits i serveis de proves diagnòstiques en cas que sigui necessari davant de l'epidèmia de coronavirus, segons explica en un comunicat la patronal Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES) aquest dimecres. L'ACES posa a disposició de la xarxa pública "els recursos materials i humans necessaris per pal·liar la situació d'emergència actual", assenyala en el comunicat.La patronal no té constància que en aquests moments hi hagi cap cas de contagi confirmat ni cap persona ingressada per coronavirus en un centre privat associat a l'ACES.Tots els centres privats segueixen els protocols d'actuació vigents realitzats pel Departament de Salut i estan coordinats amb els serveis de Salut Pública, de manera que qualsevol canvi de procediment es comunica de forma immediata als hospitals i clíniques, informa l'ACES.La consellera de Salut, Alba Vergés, ha assenyalat aquest dimecres en una roda de premsa que parlaran "més intensament" en els propers dies amb els hospitals de gestió privada davant de la possibilitat que es requerís una col·laboració més estreta d'aquests centres. La CUP va proposar, de fet, que l'administració pogués habilitar pel sistema públic de salut "de forma indefinida i sense compensació" totes les places de sanitat privada que siguin necessàries.La directora de l'Àrea Sanitària del Servei Català de la Salut (CatSalut), Xènia Acebes, ha explicat que s'estan preparant per gestionar la situació "en clau de sistema" de la xarxa d'hospitals de gestió pública i concertada, com ja passa en alters malalties respiratòries, i que també podrien buscar la col·laboració dels privats.

