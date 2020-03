«Hauré d'estar 14 dies tancada en una habitació de casa»

La Maria Victòria estava atenent aquest dimecres visites a la seva consulta del CAP La Salut de Badalona quan, de sobte, li ha arribat l'ordre d'interrompre la jornada per rebre una notícia inesperada. Una pacient que havia tractat dies enrere sense cap simptomatologia respiratòria havia donat positiu per coronavirus i s'hauria d'aïllar preventivament a casa durant 14 dies. La notícia li ha caigut com un gerro d'aigua freda.Amb guants i mascareta, ha sortit del CAP amb la baixa sota el braç i ha anat amb metro fins a casa. Allà s'ha tancat en una habitació amb lavabo on s'hi haurà de quedar tancada la resta del confinament. Viu amb el seu marit i un fill amb qui no podrà tenir-hi contacte durant les properes dues setmanes."Estic descol·locada", confessa la metge a. "Hauré d'estar aïllada en aquesta habitació amb lavabo sense sortir-ne", afegeix. No té televisió, però sí portàtil i ipad per poder passar les hores.La Maria Victòria va atendre la pacient infectada sense mascareta perquè la simptomatologia clínica no era gens evident. "Semblava una gastroenteritis perquè es queixava de mal de panxa i de febre alta", explica la sanitària, tot lamentant que en aquell moment les indicacions del centre als professionals no eren prou clares i que només els metges que atenien les urgències de patologies respiratòries les duien. "Potser haurien d'haver insistit més en protegir-nos, o potser ho hauríem d'haver fet nosaltres mateixos", reflexiona."Fins aquesta setmana no s'han començat a prendre seriosament les mesures", es queixa.La metge del CAP no té per ara símptomes del virus que ha causat la pandèmia mundial. I per això, segons els protocols, de moment no li faran cap prova. Tot i així, haurà de complir el confinament estricte per evitar eventuals contagis en cas que el covid-19 estigui present al seu organisme de forma asimptomàtica. Les xifres dels contagis per coronavirus han anat in crescendo en els dos darrers dies . A Espanya n'hi ha 2.152, segons les darreres dades aportades pel Ministeri de Sanitat, el que suposa 530 casos més respecte el dimarts mentre que ja són 55 les persones que han mort. Els principals focus són Madrid, amb 1.024 infectats; Euskadi amb 225 i la Rioja amb 185.A Catalunya, que no es considera zona de risc, són 125 persones -55 més en 24 hores- i 22 dels afectats són personal sanitari. Aquest és el balanç de l'evolució del virus, en plena corba ascendent, una radiografia a la qual cal sumar els milers de persones que, com la Maria Victòria, per prevenció, estan aïllades.Alleugerir el sistema sanitari perquè es pugui concentrar en els afectats més vulnerables sense desatendre la resta de pacients ni desprogramar visites és una de les prioritats ara mateix. "La gent s'acabarà contagiant però el que cal prioritzar és que els casos greus puguin ser ben atesos. Que no es col·lapsin els hospitals i que no faltin respiradors ni UCI per la gent més necessitada", adverteix la metge a. "Hem de poder modelar la corba de l'epidèmia", afegeix.La Maria Victòria té encara 13 dies d'aïllament per endavant. Moltes hores en solitud. "Procuraré passar els dies el millor que pugui, i pensaré molt sobre com puc protegir-me millor quan torni a treballar", explica encara desconcertada. "I meditaré", afegeix.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor