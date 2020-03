El Suprem confirma la primera presó permanent revisable a Catalunya, per violar i assassinar una dona

El Tribunal Suprem ha confirmat la primera pena de presó permanent revisable de Catalunya imposada a un home per violar i assassinar una dona semiinconscient a Castellar de Vallès el 2015 . Ha desestimat així el recurs de cassació plantejat pel condemnat contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que, al seu torn, va confirmar la sentència dictada per l'Audiència de Barcelona després d'un judici amb tribunal popular per delictes d'abús sexual amb penetració a dona major d'edat privada de sentit i d'assassinat amb traïdoria, amb l'atenuant d'intoxicació per alcohol i drogues.L'acusat, a més, haurà d'indemnitzar la dona de la víctima i la seva mare amb 100.000 euros, 50.000 per a cadascuna.La sentència, amb ponència del president de la sala penal, Manuel Marchena, ha rebutjat que el recorrent hagi estat condemnat sense proves, com ha sostingut en el seu recurs, en el qual, a més, ha al·legat que els fets van estar precedits de la pràctica de jocs sexuals consentits per la víctima, però sense penetració i no era la primera vegada que ho feien.Els fets van passar després d'una festa al domicili del condemnat en la qual es va celebrar l'aniversari de la víctima, el 19 de desembre de 2015. Segons els fets provats, a una hora indeterminada, l'home va abusar sexualment de la dona, aprofitant-se que no oferia cap resistència en haver perdut la consciència a causa del consum previ d'alcohol i drogues. Després, amb la intenció d'acabar amb la seva vida, la va estrangular amb les seves mans fins a matar-la.La sala ha conclòs que "no hi va haver consentiment" perquè la víctima no podia prestar-lo, ja que havia entrat en "un somni profund, tal com van relatar els testimonis, un dels quals, abans d'abandonar el domicili, va arribar a girar-li el cap cap a una banda perquè no s'ofegués, en haver quedat amb la cara enganxada al matalàs".En aquesta línia, ha aclarit el tribunal, "tots els elements probatoris convergeixen en la idea que, en el moment en que l'acusat va consumar l'atac a la llibertat sexual de la víctima, aquesta es trobava amb vida, encara que en un estat de semiinconsciència que va ser el resultat de la prèvia ingesta de begudes alcohòliques, amfetamines i ansiolítics".Per majoria de set a un, el jurat popular ha trobat culpable l'acusat d'haver penetrat la dona i d'haver-la estrangulat amb les mans. També ha estimat que tenia les facultats intel·lectives i volitives lleument disminuïdes perquè havia consumit drogues i alcohol.La mare de l'acusat, que vivia a dalt del pis on s'estava celebrant la festa, va baixar a primera hora del matí molt enfadada i va donar per acabada la festa. L'acusat va portar els seus amics a una benzinera perquè des d'allà marxessin cap a casa seva, però no es va atrevir a conduir més perquè ja l'havien condemnat per fer-ho begut. Tots van convenir que era millor que la víctima es quedés a la casa dormint.En aquest punt, un dels amics va declarar que l'acusat li va demanar preservatius, però ell no li va donar perquè els volia utilitzar amb la seva parella. Es va quedar intranquil perquè a casa de l'acusat només estava la víctima dormint, que a més era lesbiana. Cap a dos quarts de nou del matí, el ja condemnat va tornar a casa seva i allà va penetrar vaginal i oralment la víctima, tal com han demostrat els informes biològics.L'hora de la mort va ser entre les 8.30 i les 11 hores i va ser estrangulada, segons els informes forenses. L'acusat va arribar a casa seva a aquella hora després de deixar els seus amics a la benzinera.L'acusat tenia convidats a dinar aquell dia, que van arribar passades les 13 hores. Va demanar-li a un d'ells que li comprés una garrafa de benzina, ja que s'apropava a comprar cerveses. Quan van marxar, passades les 16 hores, l'acusat va ficar la dona en un sac i la va deixar al garatge, tapada amb una manta. Va netejar la zona de sang tot i que l'entorn estava molt brut i desordenat. Un veí va veure el cotxe de l'acusat amb els seients de darrere abatuts i una garrafa de benzina al costat del vehicle.Cap a les 18 hores, l'acusat va trucar a la policia local i de manera molt confosa i nerviosa va explicar que una amiga seva havia caigut per l'escala i que creia que estava morta. Els va esperar en un creuament de carrers. Els agents el van recollir i van anar a la casa, trobant la víctima en un sac, tapada amb la manta. Van observar que la zona s'acabava de netejar.

