Els laboratoris fan negoci amb el coronavirus: tests a domicili per 165 euros

Test Detección del Coronavirus

#LaboratorioEchevarne pone a tu disposición el Test que

permite confirmar o descartar la infección por Coronavirus, con una simple muestra nasofaríngea.



Solicítalo a domicilio🛒 https://t.co/tuknUuI03B#Laboratorioechevarneshop#COVID19 pic.twitter.com/k3JOuu7L00 — Laboratorio Echevarne (@LabEchevarne) March 10, 2020

La crisi del coronavirus, qualificada ja de pandèmia per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) , està posant a prova el sistema sanitari públic i s'ha interpretat, també, com una oportunitat de negoci per al sector privat. Empreses dedicades a les anàlisis clíniques ja han començat a comercialitzar tests a domicili per diagnosticar coronavirus. Les ofertes detectades pers'ofereixen a persones asimptomàtiques, tot i les indicacions del Departament de Salut de passar pel filtre del telèfon 061 o les consultes telemàtiques preventives.El laboratori Echevarne, per exemple, promociona en els darrers dies proves de detecció del coronavirus per 165 euros. El test, que s'entrega en un termini de 24 hores - així es detalla en la informació facilitada pel propi laboratori - triplica el cost estimat de la prova que es fa a la sanitat pública. El producte està disponible a la Península i les Balears.En l'oferta promocional per ser adquirida a distància es detalla que en cas que el test certifiqui un resultat positiu s'ha de contactar telefònicament amb les autoritats sanitàries públiques per la via del telèfon d'emergències 112. El laboratori Echevarne, especialista en anàlisis clíniques , detalla en la informació difosa a les xarxes socials que el test del coronavirus que ha desenvolupat pretén "col·laborar amb el sistema sanitari públic i facilitar la detecció precoç del virus, evitar/reduir la seva propagació i agilitzar l'aplicació dels protocols sanitaris indicats en els casos positius". Els recursos generats, però, queden en mans privades.s'ha posat en contacte amb el servei telefònic ofert per Echevarne als seus clients -a partir del número especificat a la pàgina web de la companyia- i ha pogut confirmar que el test està a la venda des de dilluns al vespre. El producte només es pot adquirir per via telemàtica i no és necessari presentar simptomatologia prèvia per comprar-lo. Sense filtres previs, n'hi ha prou amb la voluntat del client de reclamar la prova. Només fa falta una cosa: 165 euros.

