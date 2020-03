Quarta mort a Catalunya per coronavirus i 55 nous casos confirmats

Una quarta persona ha perdut la vida a Catalunya per causa del coronavirus. E l Departament de Salut ha informat en un comunicat de la mort d'un nou pacient pel SARS-CoV-2, sense especificar encara ni l'edat ni d'on és la nova víctima. Salut també ha explicat que s'han confirmat 55 nou casos en territori català, a més de 3 persones donades d'alta, curades del virus.De totes les xifres globals d'afectats a Catalunya, el Govern assenyala que 20 persones es troben en estat greu i ingressades en centres hospitalaris. També, dins de totes les xifres globals, hi ha 22 sanitaris contagiats pel coronavirus. Actualment, deu laboratoris treballen per fer les proves per descartar o confirmar els casos de coronavirus. Aquests laboratoris es troben als hospitals següents: Hospital Clínic, Laboratori de Referència de Catalunya, Hospital Sant Joan de Déu, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, CatLab, Hospital de Sant Pau, Hospital Universitari Vall d'Hebron, Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital Germans Trias i Pujol i Hospital Universitari Joan XXIII.De la fase de prealerta a la d'alerta. El Govern pren noves mesures per contenir l'epidèmia de coronavirus i no descarta prendre'n de "més dràstiques i contundents" en els pròxims dies en funció de l'evolució dels contagis. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat que els esdeveniments esportius professionals i no professionals es faran a porta tancada -menys aquells on hi participin menors acompanyats- i que se suspenen o ajornen les activitats col·lectives en espais tancats o oberts que concentrin més de mil persones. Si l'aforament és de menys d'un miler de persones, només es podrà ocupar un terç de l'aforament per garantir una distància de seguretat entre els participants. Per ara, les escoles seguiran funcionant amb normalitat. Les mesures anunciades avui per l'executiu català se sumen al paquet d'àmbit estatal que ja va comunicar ahir el govern espanyol . Per ara, doncs, què està prohibit i què no a Catalunya pel coronavirus?

