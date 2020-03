«Coronavirus al dia», el butlletí diari de NacióDigital

La informació té, en aquest context, un paper bàsic. Els mitjans hem de transmetre les recomanacions i instruccions dels professionals amb claredat, rigor i de forma didàctica. Això volem fer a. A partir d'aquest dimecres, cada vespre i mentre duri aquesta situació enviarem un butlletí elaborat per Roger Tugas, periodista especialitzat en dades i transparència, sobre el virus i el seu impacte amb consells, dades, avenços per fer-hi front i una selecció de les millors notícies.Per subscriure-us-hi només heu de facilitar aquí el vostre correu i us arribarà gratuïtament al vespre. Als matins també rebreu El Despertador de Ferran Casas, subdirector de, amb totes les claus de l'actualitat.

