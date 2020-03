Òmnium demana a l'ONU que exigeixi a l'Estat «una amnistia per a tots els represaliats»

Òmnium Cultural ha demanat al Consell de Drets Humans de les Nacions Unides que exigeixi a l'Estat espanyol "una amnistia que inclogui tots els represaliats en el marc del conflicte polític a Catalunya".En una intervenció oral davant el relator per les minories de l'ONU, l'entitat presidida per Jordi Cuixart ha denunciat que "la repressió per la via judicial segueix en peu" i, "malgrat la resolució ferma" del Grup de Detencions Arbitràries de fa gairebé un any, els líders polítics i socials, com el mateix Cuixart, segueixen empresonats "per haver exercit drets fonamentals com el de reunió i la llibertat d'expressió".En aquest sentit, Òmnium ha instat l'ONU a "intercedir i traslladar urgentment" a l'Estat espanyol "la necessitat de complir els seus compromisos amb la legalitat internacional i adoptar mesures urgents per alliberar tots els presos i acabar amb la repressió judicial".Des d'Òmnium s'ha recordat que l'executiu encapçalat per Pedro Sánchez "va adquirir públicament el compromís de desjudicialitzar el conflicte polític a Catalunya", i en aquest sentit ha lamentat que "la realitat és que la repressió segueix i els líders polítics i socials continuen empresonats".

