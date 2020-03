El primer estudi de coronavirus en pacients amb càncer recomana tractaments més intensius

Investigadors de la Universitat xinesa Guangzhou han publicat a The Lancet Oncology els resultats del primer estudi dels efectes del coronavirus en pacients amb càncer. Les conclusions confirmen les hipòtesis realitzades i assenyalen que els malalts oncològics requereixen tractaments més intensius en cas de contagiar-se del Covid-19.L'estudi també conclou que cal establir disposicions de protecció personal més "estrictes" i que només es poden ajornar tractaments en el cas de la quimioteràpia adjuvant -aquella que es practica després d'una operació, habitualment de mama o colon- només en el cas que el pacient estigui estable.Els investigadors xinesos han estudiat 1590 casos d'afectats per coronavirus, 18 dels quals tenien càncer. Tot i ser una mostra reduïda, l'estudi conclou que els malalts oncològics requereixen més atenció mèdica en cas de contagi del Covid-19, particularment en el cas que s'hagin sotmès recentment a alguna operació o a quimioteràpia.En canvi, en aquells que estan estables, el risc d'infecció és el mateix que per a la resta de la població.

